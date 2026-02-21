 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
NASA собралось отложить запуск аппарата для лунной миссии

Из-за технических проблем NASA может отложить намеченный на март запуск пилотируемой миссии Artemis II («Артемида-2»), аппарат планируют вернуть в сборочный цех. Об этом сообщил администратор агентства, астронавт Джаред Айзекман.

«Понимаю, что люди разочарованы этим событием. Такое разочарование больше всего ощущает команда NASA, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому начинанию», — написал он в соцсети Х.

NASA запланировала запуск миссии к Луне на март
Технологии и медиа
Фото:Steve Nesius / Reuters

Такое решение было принято после того, как специалисты обнаружили нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя.

«Это почти наверняка повлияет на сроки запуска в марте», — указал Айзекман.

«Отмена запуска означала бы, что NASA не запустит Artemis II в мартовское стартовое окно <...> Однако быстрая подготовка позволяет NASA потенциально сохранить апрельское окно, если потребуется отмена запуска, в зависимости от результатов анализа данных, ремонтных работ и того, как будет реализован график», — сообщили в пресс-службе NASA.

Айзекман заявил, что работы по устранению проблемы могут быть выполнены только в сборочном Космическом центре имени Кеннеди. Он также отметил, что аналогичная проблема с гелием возникла во время первого полета ракеты Space Launch System в 2022 году.

Накануне The Washington Post писала, что NASA планирует запустить астронавтов к Луне 6 марта с помощью сверхтяжелой ракеты SLS. В рамках миссии три астронавта NASA и один канадец отправятся в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на Землю в капсуле «Орион».

Анастасия Лежепекова
NASA Луна миссия отложенный запуск астронавты
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
BZ рассказала о закулисных переговорах по новому руководству Nord Stream Политика, 23:29
Бабушка и ее четверо внуков погибли при пожаре в доме в Подмосковье Общество, 23:23
Петросян выступила с показательным номером под Шакиру на Олимпиаде Спорт, 23:10
NASA собралось отложить запуск аппарата для лунной миссии Технологии и медиа, 23:05
У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:50
В Подмосковье мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме Общество, 22:38
Украина увидела шантаж в угрозах Венгрии и Словакии по энергоснабжению Политика, 22:30
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за загрязнения Потомака Общество, 22:20
МОК не увидел нарушений в присутствии главы ФИФА на встрече «Совета мира» Спорт, 22:18
Телеканал RAI извинился за слова про израильских бобслеистов на Олимпиаде Спорт, 22:13
Захарова предупредила Сеул об ответе при участии в инициативе по Украине Политика, 22:10
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
«Ракурс» узнал о похищении на Бали украинцев, курирующих дела мошенников Общество, 21:47
Как прошел первый день винного салона «Время вина» — 2026. Репортаж Вино, 21:41