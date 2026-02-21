NASA собралось отложить запуск аппарата для лунной миссии

Из-за технических проблем NASA может отложить намеченный на март запуск пилотируемой миссии Artemis II («Артемида-2»), аппарат планируют вернуть в сборочный цех. Об этом сообщил администратор агентства, астронавт Джаред Айзекман.

«Понимаю, что люди разочарованы этим событием. Такое разочарование больше всего ощущает команда NASA, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому начинанию», — написал он в соцсети Х.

Такое решение было принято после того, как специалисты обнаружили нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя.

«Это почти наверняка повлияет на сроки запуска в марте», — указал Айзекман.

«Отмена запуска означала бы, что NASA не запустит Artemis II в мартовское стартовое окно <...> Однако быстрая подготовка позволяет NASA потенциально сохранить апрельское окно, если потребуется отмена запуска, в зависимости от результатов анализа данных, ремонтных работ и того, как будет реализован график», — сообщили в пресс-службе NASA.

Айзекман заявил, что работы по устранению проблемы могут быть выполнены только в сборочном Космическом центре имени Кеннеди. Он также отметил, что аналогичная проблема с гелием возникла во время первого полета ракеты Space Launch System в 2022 году.

Накануне The Washington Post писала, что NASA планирует запустить астронавтов к Луне 6 марта с помощью сверхтяжелой ракеты SLS. В рамках миссии три астронавта NASA и один канадец отправятся в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на Землю в капсуле «Орион».