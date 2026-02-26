Норвегия перестанет предоставлять украинским мужчинам право на защиту

Власти Норвегии хотят изменить правила пребывания украинских мужчин на территории страны. Боеспособные украинцы больше не будут иметь права на въезд в страну как лица, получающие защиту. Ранее Осло уже ограничивал поток беженцев

Фото: PhotoVisions / Shutterstock

Новоприбывшие украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) лишатся права на получение временной защиты в Норвегии. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Норвегии.

«Правительство в ближайшее время представит на обсуждение предложение о том, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут получать временную коллективную защиту в Норвегии. Это означает, что они больше не будут получать временный вид на жительство на основании групповой оценки. Вместо этого они смогут подавать заявление на убежище в соответствии с обычными правилами», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Астри Ос-Хансен объяснила решение вопросом пропорциональной миграции украинских граждан. «Иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой. С осени 2025 года Норвегия, как и ряд европейских стран, наблюдает увеличение числа молодых украинских мужчин, приезжающих в страну, — заявила Ос-Хансен. — Чтобы гарантировать, что мы не получим непропорционально большую долю, необходимо ужесточить меры».

Предложение правительства Норвегии было озвучено перед тем, как Стортинг (местный парламент) должен был рекомендовать отменить право боеспособных мужчин с Украины на получение статуса лица, получающего временную защиту, пишет издание NRK. Предложение правительства будет вынесено на голосование 12 марта, заявил депутат от Партии прогресса (Frp) Эрленд Виборг, добавив, что боеспособные украинцы должны находиться на Украине, чтобы воевать.

«Украине крайне необходимы дополнительные солдаты и другой персонал для поддержания функционирования общества. Поэтому Норвегии следует в первую очередь обеспечить защиту тем, кто в ней больше всего нуждается, а именно женщинам, детям, больным и пожилым людям», — сказал он.

Еще в 2024 году Норвегия отказалась автоматически предоставлять убежище украинцам, которые прибывают из областей, считающихся безопасными. В список безопасных попали шесть областей Украины: Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровненская.

До 4 марта украинцы могут воспользоваться механизмом для получения временной защиты на территории Евросоюза. Украинцы имеются право получать медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей, а также к рынку труда для взрослых. Норвегия не является страной — членом ЕС, при этом входит в Шенгенскую зону.

О нехватке личного состава на одном из направлений писал Reuters со ссылкой на военнослужащих украинской армии в ноябре 2025 года. По их словам, это ключевая проблема ВСУ. Позже мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить с 25 лет призывной возраст до 23 или 22 из-за «огромных проблем с человеческим ресурсом». Как минимум 200 тыс. украинских военных самовольно оставили свои части, следует из сообщения министра обороны Украины Михаила Федорова в январе 2026 года.

С начала спецоперации на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Из-за нехватки людей призывной возраст снижали с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченно годных и обязали мужчин иметь при себе военный билет. В 2024 году мобилизовали около 200 тыс. человек, однако этого оказалось недостаточно, писала Washington Post.