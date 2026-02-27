При ударе дрона по автосервису в Курске погиб человек
В результате атаки дрона на территорию автосервиса в Сеймском округе Курска погиб 25-летний сотрудник, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Он выразил соболезнования и пообещал поддержку семье погибшего мужчины.
Также при атаке пострадали три человека, в том числе два клиента автосервиса, они получили осколочные ранения. Их после оказания первой помощи отправили в Курскую областную больницу.
«На месте работают оперативные службы. По моему поручению туда выехал и.о. губернатора Александр Чепик, там же находится глава Курска. Прошу всех соблюдать меры безопасности!» — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Первый вице-губернатор — председатель правительства Курской области Александр Чепик исполняет обязанности главы региона с конца января, после того как Хинштейн попал в ДТП во время рабочей поездки. Губернатор продолжает работать в дистанционном формате. 18 февраля он сообщил о «непростом решении» поехать на реабилитацию в Москву.
Об атаке беспилотников на Курск Хинштейн сообщил менее чем за час до этого. Тогда он рассказал, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.
