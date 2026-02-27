 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

При ударе дрона по автосервису в Курске погиб человек

Сюжет
Военная операция на Украине
В Сеймском округе Курска при атаке дрона погиб 25-летний сотрудник автосервиса, еще три человека пострадали. Среди них — два клиента сервиса, получивших осколочные ранения, обоих госпитализировали, сообщил Хинштейн
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В результате атаки дрона на территорию автосервиса в Сеймском округе Курска погиб 25-летний сотрудник, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он выразил соболезнования и пообещал поддержку семье погибшего мужчины.

Также при атаке пострадали три человека, в том числе два клиента автосервиса, они получили осколочные ранения. Их после оказания первой помощи отправили в Курскую областную больницу.

«На месте работают оперативные службы. По моему поручению туда выехал и.о. губернатора Александр Чепик, там же находится глава Курска. Прошу всех соблюдать меры безопасности!» — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Курской области Александр Чепик исполняет обязанности главы региона с конца января, после того как Хинштейн попал в ДТП во время рабочей поездки. Губернатор продолжает работать в дистанционном формате. 18 февраля он сообщил о «непростом решении» поехать на реабилитацию в Москву.

Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег
Общество
Евгений Маслов

Об атаке беспилотников на Курск Хинштейн сообщил менее чем за час до этого. Тогда он рассказал, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Курск Курская область атака дронов Александр Хинштейн погибший пострадавшие автосервис
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
