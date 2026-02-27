 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Курской области погиб доброволец «БАРС-Курск» и ранены двое энергетиков

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В результате атаки по объекту энергетики в Беловском районе (Курская область) погиб доброволец «БАРС-Курск», сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Приношу слова соболезнования родным, близким, сослуживцам. Это большая трагедия для нас: добровольцы БАРСа — это наши защитники», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Кроме того, ранения получили двое энергетиков, находившихся на объекте. По словам губернатора, информация об их состоянии уточняется, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

По предварительным данным, 34 населенных пункта Беловского района остались без электричества. «В ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий», — отметил Хинштейн.

Утром 27 февраля губернатор сообщил об атаке беспилотников в Курске. Один из них атаковал территорию автосервиса в Сеймском округе. Погиб 25-летний сотрудник. Также пострадали три человека, в том числе два клиента автосервиса, они получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

Анастасия Карева
Курская область Александр Хинштейн погибшие БПЛА
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
