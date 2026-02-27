В Курской области погиб доброволец «БАРС-Курск» и ранены двое энергетиков
В результате атаки по объекту энергетики в Беловском районе (Курская область) погиб доброволец «БАРС-Курск», сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Приношу слова соболезнования родным, близким, сослуживцам. Это большая трагедия для нас: добровольцы БАРСа — это наши защитники», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Кроме того, ранения получили двое энергетиков, находившихся на объекте. По словам губернатора, информация об их состоянии уточняется, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
По предварительным данным, 34 населенных пункта Беловского района остались без электричества. «В ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий», — отметил Хинштейн.
Утром 27 февраля губернатор сообщил об атаке беспилотников в Курске. Один из них атаковал территорию автосервиса в Сеймском округе. Погиб 25-летний сотрудник. Также пострадали три человека, в том числе два клиента автосервиса, они получили осколочные ранения. Их госпитализировали.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%