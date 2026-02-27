 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За четыре часа над Россией сбили 33 беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В период с 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в Max.

Больше всего — 20 БПЛА — сбили над территорией Белгородской области, еще семь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области.

В Темрюкском районе обломки БПЛА повредили электроподстанцию
Политика
Фото:Николай Титов / Global Look Press

В первой половине дня были уничтожены 44 дрона в российских регионах. Больше всего — 22 — в Курской области.

За ночь силы ПВО перехватили над регионами России 95 беспилотников. Среди сбитых за ночь БПЛА пять летели на столицу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Полина Минаева
Минобороны атака дронов
Материалы по теме
За ночь силы ПВО уничтожили над регионами России 95 дронов
Политика
За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника
Политика
Над Абхазией сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
Суд арестовал экс-главреда Readovka Костелева Общество, 19:26
Совбез назвал конфликт на границе Пакистана следствием колониализма Политика, 19:25
Бразильский рекордсмен «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру Спорт, 19:16
Тутберидзе ответила главе WADA, которому было некомфортно видеть ее на ОИ Спорт, 19:02
Тутберидзе заявила, что ждет извинений Баха за слова на Олимпиаде-2022 Спорт, 19:00
МИД Британии сообщил об отзыве дипломатов из Ирана Политика, 19:00
Прощай, электричество. Каким будет новый флагман Porsche Авто, 18:57
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Что означает «открытая война» между Пакистаном и Афганистаном Политика, 18:54
Чемпион по эндуро предположил причины пропажи туристов в Пермском крае Общество, 18:51
Тутберидзе заявила, что судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде Спорт, 18:50
Как поиск инсайдеров дал инсайдерам заработать еще больше на Polymarket Крипто, 18:45
Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России Бизнес, 18:39
Экономист Михаил Задорнов дал совет, куда вложить ₽1 млн
РАДИО
 Инвестиции, 18:38
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в двух московских парках Пресс-релиз, 18:34