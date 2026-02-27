За четыре часа над Россией сбили 33 беспилотника
В период с 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в Max.
Больше всего — 20 БПЛА — сбили над территорией Белгородской области, еще семь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области.
В первой половине дня были уничтожены 44 дрона в российских регионах. Больше всего — 22 — в Курской области.
За ночь силы ПВО перехватили над регионами России 95 беспилотников. Среди сбитых за ночь БПЛА пять летели на столицу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%