За четыре часа над Россией сбили 33 беспилотника

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В период с 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника, сообщило Минобороны в Max.

Больше всего — 20 БПЛА — сбили над территорией Белгородской области, еще семь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области.

В первой половине дня были уничтожены 44 дрона в российских регионах. Больше всего — 22 — в Курской области.

За ночь силы ПВО перехватили над регионами России 95 беспилотников. Среди сбитых за ночь БПЛА пять летели на столицу.