 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Чемпион по эндуро предположил причины пропажи туристов в Пермском крае

Зыбучий снег мог стать причиной задержки группы туристов на снегоходах в Пермском крае, сообщил чемпион России по эндуро Александр Коробов в интервью «РИА Новости».

По его словам, в месте, где ехали туристы — много снега и уникальная природа. «Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют «крупа», — сказал Коробов.

Он подчеркнул, что в связи с такими условиями техника «проваливается и плохо едет».

Кроме того, предположил Коробов, у туристов могла сломаться техника или они могли заблудиться, а погода в этой местности резко меняется «по несколько раз в день».

Эндуро — это дисциплина мотоспорта и стиль езды по бездорожью, предполагающий преодоление сложных препятствий на специализированных легких мотоциклах.

В Пермском крае пропали пятеро туристов на снегоходах
Общество
Фото:Илья Галахов / Global Look Press

Днем 27 февраля в ЧС Пермского края сообщили о спасательной операции по поиску пропавшей в районе плато Кваркуш Красновишерского округа группы туристов, которая не была зарегистрирована. Группа состояла из пяти человек, у каждого из которых был снегоход. В МЧС уточнили, что туристы успели подняться на плато Кваркуш. Однако спустя некоторое время туристы перестали выходить на связь.

Позже «АиФ Пермь» сообщили, что на поиски туристов отправился вертолет Ми-8.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Софья Полковникова
снег туристы Пермский край
Материалы по теме
Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов
Общество
В Пермском крае пропали пятеро туристов на снегоходах
Общество
Тела погибших на Байкале китайских туристов передали родственникам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
Совбез назвал конфликт на границе Пакистана следствием колониализма Политика, 19:25
Бразильский рекордсмен «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру Спорт, 19:16
Тутберидзе ответила главе WADA, которому было некомфортно видеть ее на ОИ Спорт, 19:02
Тутберидзе заявила, что ждет извинений Баха за слова на Олимпиаде-2022 Спорт, 19:00
МИД Британии сообщил об отзыве дипломатов из Ирана Политика, 19:00
Прощай, электричество. Каким будет новый флагман Porsche Авто, 18:57
Что означает «открытая война» между Пакистаном и Афганистаном Политика, 18:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Чемпион по эндуро предположил причины пропажи туристов в Пермском крае Общество, 18:51
Тутберидзе заявила, что судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде Спорт, 18:50
Как поиск инсайдеров дал инсайдерам заработать еще больше на Polymarket Крипто, 18:45
Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России Бизнес, 18:39
Экономист Михаил Задорнов дал совет, куда вложить ₽1 млн
РАДИО
 Инвестиции, 18:38
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в двух московских парках Пресс-релиз, 18:34
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30