Чемпион по эндуро предположил причины пропажи туристов в Пермском крае

Зыбучий снег мог стать причиной задержки группы туристов на снегоходах в Пермском крае, сообщил чемпион России по эндуро Александр Коробов в интервью «РИА Новости».

По его словам, в месте, где ехали туристы — много снега и уникальная природа. «Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют «крупа», — сказал Коробов.

Он подчеркнул, что в связи с такими условиями техника «проваливается и плохо едет».

Кроме того, предположил Коробов, у туристов могла сломаться техника или они могли заблудиться, а погода в этой местности резко меняется «по несколько раз в день».

Эндуро — это дисциплина мотоспорта и стиль езды по бездорожью, предполагающий преодоление сложных препятствий на специализированных легких мотоциклах.

Днем 27 февраля в ЧС Пермского края сообщили о спасательной операции по поиску пропавшей в районе плато Кваркуш Красновишерского округа группы туристов, которая не была зарегистрирована. Группа состояла из пяти человек, у каждого из которых был снегоход. В МЧС уточнили, что туристы успели подняться на плато Кваркуш. Однако спустя некоторое время туристы перестали выходить на связь.

Позже «АиФ Пермь» сообщили, что на поиски туристов отправился вертолет Ми-8.