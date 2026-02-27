 Перейти к основному контенту
branding image
Общество⁠,
0

Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов

Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В Пермском крае вертолет Ми-8 используют для поисков пропавшей группы туристов, сообщает «АиФ Пермь». Жителей Уфы, которые отправились кататься на снегоходах в районе плато Кваркуш и перестали выходить на связь, ищут четвертые сутки.

В настоящее время к поисковым работам подключились спасатели на вертолете Ми-8, которые обследуют район горного хребта Кваркуш с воздуха. Поиски ведут шесть сотрудников карпинского поисково-спасательного отряда и волонтеры.

В Пермском крае пропали пятеро туристов на снегоходах
Общество
Фото:Илья Галахов / Global Look Press

Группа прибыла в деревню Золотанка на личных автомобилях 20 февраля, после чего пересела на снегоходы и уехала в горы. Путешественники планировали вернуться 24 февраля, однако до сих пор их местонахождение не известно. Прицепы с машинами по-прежнему стоят в Золотанке.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
