Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В Пермском крае вертолет Ми-8 используют для поисков пропавшей группы туристов, сообщает «АиФ Пермь». Жителей Уфы, которые отправились кататься на снегоходах в районе плато Кваркуш и перестали выходить на связь, ищут четвертые сутки.

В настоящее время к поисковым работам подключились спасатели на вертолете Ми-8, которые обследуют район горного хребта Кваркуш с воздуха. Поиски ведут шесть сотрудников карпинского поисково-спасательного отряда и волонтеры.

Группа прибыла в деревню Золотанка на личных автомобилях 20 февраля, после чего пересела на снегоходы и уехала в горы. Путешественники планировали вернуться 24 февраля, однако до сих пор их местонахождение не известно. Прицепы с машинами по-прежнему стоят в Золотанке.