Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов
В Пермском крае вертолет Ми-8 используют для поисков пропавшей группы туристов, сообщает «АиФ Пермь». Жителей Уфы, которые отправились кататься на снегоходах в районе плато Кваркуш и перестали выходить на связь, ищут четвертые сутки.
В настоящее время к поисковым работам подключились спасатели на вертолете Ми-8, которые обследуют район горного хребта Кваркуш с воздуха. Поиски ведут шесть сотрудников карпинского поисково-спасательного отряда и волонтеры.
Группа прибыла в деревню Золотанка на личных автомобилях 20 февраля, после чего пересела на снегоходы и уехала в горы. Путешественники планировали вернуться 24 февраля, однако до сих пор их местонахождение не известно. Прицепы с машинами по-прежнему стоят в Золотанке.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%