Объем перевозок по Севморпути вырастет на четверть к 2035 году

Северный морской путь (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2035 году должен вырасти в 4 раза — до 123,5 млн т, сообщил «РИА Новости» глава Минприроды Александр Козлов.

«По данным технических проектов, которые нам предоставляют компании, в Роснедра, к 2035 году объем перевозок по Севморпути должен вырасти в 4 раза, до 123,5 млн т: это углеводороды — 109,2 млн т и твердые полезные ископаемые — 14,3 млн т», — сказал Козлов.

Северный морской путь (Севморпуть, СМП) — судоходная трасса, пролегающая по Северному Ледовитому океану вдоль арктического побережья России. Этот маршрут представляет собой самый короткий морской путь, соединяющий Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. СМП важен для экспорта ресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее директор департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников заявил о рисках повышения конфликтности вокруг СМП. «Очевидно, что на горизонте ближайших пяти–десяти лет стоит готовиться к значительному расширению судоходных возможностей Вашингтона в Заполярье», — предупредил он.