Объем перевозок по Севморпути вырастет на четверть к 2035 году
Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2035 году должен вырасти в 4 раза — до 123,5 млн т, сообщил «РИА Новости» глава Минприроды Александр Козлов.
«По данным технических проектов, которые нам предоставляют компании, в Роснедра, к 2035 году объем перевозок по Севморпути должен вырасти в 4 раза, до 123,5 млн т: это углеводороды — 109,2 млн т и твердые полезные ископаемые — 14,3 млн т», — сказал Козлов.
Северный морской путь (Севморпуть, СМП) — судоходная трасса, пролегающая по Северному Ледовитому океану вдоль арктического побережья России. Этот маршрут представляет собой самый короткий морской путь, соединяющий Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.
СМП важен для экспорта ресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ).
Ранее директор департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников заявил о рисках повышения конфликтности вокруг СМП. «Очевидно, что на горизонте ближайших пяти–десяти лет стоит готовиться к значительному расширению судоходных возможностей Вашингтона в Заполярье», — предупредил он.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%