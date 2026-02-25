 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИД России заявили о рисках повышения конфликтности вокруг Севморпути

МИД России: присутствие США в Арктике увеличивает риск конфликта из-за СМП
США расширяют свое присутствие в Артике, это грозит возникновением конфликта в регионе, заявили в МИД России. Там находится важная для России судоходная трасса Северный морской путь
Северный морской путь
Северный морской путь (Фото: H. Baesemann / blickwinkel / Global Look Press)

США планируют расширять свое присутствие в Заполярье, это может привести к возникновению конфликта вокруг Северного морского пути (СМП), заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников на мероприятии клуба «Валдай». Его слова передает корреспондент РБК.

Масленников напомнил, что Вашингтон в последнее время неоднократно подчеркивал особое значение Заполярья для обороны своей территории и проецирования силы на азиатском и европейском направлениях.

«Очевидно, что на горизонте ближайших пяти—десяти лет стоит готовиться к значительному расширению судоходных возможностей Вашингтона в Заполярье, что может иметь последствия и для нас, например, привести к повышению конфликтного потенциала вокруг Северного морского пути», — считает он.

Северный морской путь (Севморпуть, СМП) — это судоходная трасса, пролегающая по Северному Ледовитому океану вдоль арктического побережья России. Этот маршрут представляет собой самый короткий морской путь, соединяющий Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

В российском законодательстве он определен как «исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация». Путь важен для экспорта ресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ).

США будут сохранять значительное военно-политическое присутствие в регионе, опираясь на своих союзников по НАТО, включая недавно присоединившихся к альянсу Финляндию и Швецию, пояснил Масленников. По его словам, американцы, в частности, заинтересованы в использовании финского опыта строительства ледокольного флота.

В МИДе заявили о превращении Арктики в новую арену конфронтации
Политика
Фото:Carlos Osorio / Reuters

У США практически нет ресурсов или опыта, необходимых для проведения военных операций в Арктике: они менее подготовлены к таким действиям, писал The Times. По данным издания, лучше других к подобным операциям подготовлены силы скандинавских стран и Великобритании.

В начале февраля Reuters отмечал, что НАТО в ближайшее время намерено начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой»), направленную на усиление наблюдения и повышение эффективности использования военных ресурсов альянса в Арктике.

Как считает посол России в Осло Николай Корчунов, страны НАТО планируют полную или частичную блокаду России и переводят Балтийско-Арктический регион в «казарменное положение». По его словам, Норвегия занимается военными приготовлениями под предлогом «российской угрозы».

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Теги
Валерия Доброва, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Северный морской путь Россия США МИД
