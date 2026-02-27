Найденную в Смоленске девочку передали матери
Найденную в Смоленске после похищения 9-летнюю девочку вернули матери, сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.
«Вернули, все хорошо», — подтвердил собеседник агентства. Он добавил, что состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
Девятилетняя школьница пропала 24 февраля. Ребенок вышел на прогулку с собакой, но домой так и не вернулся. В четверг, 26 февраля, девочку нашли в квартире одного из домов в Заднепровском районе Смоленска вместе с мужчиной 1983 года рождения. По данным «РИА Новости», насильственных действий в ее отношении не было.
Следователи возбудили дело по ст. 126 (похищение человека) Уголовного кодекса, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
При задержании подозреваемый в похищении ребенка пытался оказать сопротивление.
