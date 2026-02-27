Хинштейн опроверг информацию о большом количестве жертв после атаки ВСУ
Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал фейками сообщения от ЦИПсО (центры информационно-психологических операций) о большом количестве пострадавших и погибших. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Официально заявляю: все это не соответствует действительности», — написал Хинштейн.
Губернатор напомнил, что достоверная информация размещается на официальных ресурсах.
Материал дополняется
