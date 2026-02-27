Глава «Дома с маяком» отказалась обжаловать штраф за дискредитацию армии
Глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила РБК, что не будет обжаловать штраф за дискредитацию российской армии.
Измайловский районный суд Москвы 27 февраля отчитался о вынесенном решении оштрафовать Мониаву на сумму в размере 45 тыс. руб. за посты в телеграм-канале, дискредитирующие российскую армию. Протокол на учредительницу «Дома с маяком» был опубликован инстанцией в конце января. Мониава тогда заявила РБК, что решение властей не влияет на работу фонда, организация продолжит «помогать тяжелобольным детям».
«Дом с маяком» помогает тяжелобольным детям и молодым людям, поддерживая Детский хоспис Москвы, Детский хоспис Московской области и Хоспис для молодых взрослых. Команда фонда включает более 400 специалистов и 500 волонтеров. В попечительский совет фонда входит, в том числе, актер, телеведущий и блогер Иван Ургант.
Лиде Мониаве 38 лет, она возглавляет детский хоспис «Дом с маяком» с 2018 года. Весной 2022 года Мониава запустила отдельный фонд помощи беженцам с Украины, из Нагорного Карабаха и приграничных регионов России. В сентябре 2025 года его работа была приостановлена.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%