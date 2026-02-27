Глава «Дома с маяком» отказалась обжаловать штраф за дискредитацию армии

Лида Мониава (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила РБК, что не будет обжаловать штраф за дискредитацию российской армии.

Измайловский районный суд Москвы 27 февраля отчитался о вынесенном решении оштрафовать Мониаву на сумму в размере 45 тыс. руб. за посты в телеграм-канале, дискредитирующие российскую армию. Протокол на учредительницу «Дома с маяком» был опубликован инстанцией в конце января. Мониава тогда заявила РБК, что решение властей не влияет на работу фонда, организация продолжит «помогать тяжелобольным детям».

«Дом с маяком» помогает тяжелобольным детям и молодым людям, поддерживая Детский хоспис Москвы, Детский хоспис Московской области и Хоспис для молодых взрослых. Команда фонда включает более 400 специалистов и 500 волонтеров. В попечительский совет фонда входит, в том числе, актер, телеведущий и блогер Иван Ургант.

Лиде Мониаве 38 лет, она возглавляет детский хоспис «Дом с маяком» с 2018 года. Весной 2022 года Мониава запустила отдельный фонд помощи беженцам с Украины, из Нагорного Карабаха и приграничных регионов России. В сентябре 2025 года его работа была приостановлена.