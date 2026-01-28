 Перейти к основному контенту
На главу хосписа «Дом с маяком» составили протокол о дискредитации армии

На главу хосписа «Дом с маяком» Мониаву составили протокол о дискредитации армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Протокол на Лиду Мониаву составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Он поступил в Измайловский районный суд Москвы
Лида Мониава
Лида Мониава (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву составили протокол по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Документ поступил в Измайловский районный суд и был опубликован в электронной картотеке.

«Дом с маяком» отказался от комментариев.

Фонд был основан 12 апреля 2018 года, Мониава выступила его учредителем. Фонд помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая Детский хоспис Москвы, Детский хоспис Московской области и Хоспис для молодых взрослых. Команда фонда состоит из более 400 специалистов и 500 волонтеров.

Пациенты хосписов заявили о задержках выдачи средств реабилитации
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Мария Лисицына
дискредитация армии фонд беженцы
