На главу хосписа «Дом с маяком» составили протокол о дискредитации армии
На основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву составили протокол по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Документ поступил в Измайловский районный суд и был опубликован в электронной картотеке.
«Дом с маяком» отказался от комментариев.
Фонд был основан 12 апреля 2018 года, Мониава выступила его учредителем. Фонд помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая Детский хоспис Москвы, Детский хоспис Московской области и Хоспис для молодых взрослых. Команда фонда состоит из более 400 специалистов и 500 волонтеров.
