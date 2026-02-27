Главу хосписа «Дом с маяком» оштрафовали за дискредитацию армии

Лида Мониава (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Измайловский районный суд Москвы оштрафовал главу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву за посты в телеграм-канале, дискредитирующие российскую армию, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Измайловского районного суда города Москвы от 27 февраля 2026 года Мониава Лидия Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 руб.», — говорится в сообщении.

Лида Мониава работает в некоммерческом секторе с 2008 года. Сначала она была помощником директора фонда «Подари жизнь», затем занималась развитием детской паллиативной помощи в фонде «Вера». В 2014 году стала заместителем директора детского хосписа «Дом с маяком», а в 2018 году возглавила фонд.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая детские хосписы Москвы и Московской области, а также хоспис для молодых взрослых.

Административный протокол по статье о дискредитации армии в отношении Мониавы составили в конце января.

Весной 2022 года Мониава запустила отдельный фонд помощи беженцам с Украины, из Нагорного Карабаха и приграничных регионов России. В сентябре 2025 года его работа была приостановлена.

РБК направил запрос в фонд «Дом с маяком».