Главу хосписа «Дом с маяком» оштрафовали за дискредитацию армии
Измайловский районный суд Москвы оштрафовал главу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву за посты в телеграм-канале, дискредитирующие российскую армию, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Измайловского районного суда города Москвы от 27 февраля 2026 года Мониава Лидия Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 руб.», — говорится в сообщении.
Лида Мониава работает в некоммерческом секторе с 2008 года. Сначала она была помощником директора фонда «Подари жизнь», затем занималась развитием детской паллиативной помощи в фонде «Вера». В 2014 году стала заместителем директора детского хосписа «Дом с маяком», а в 2018 году возглавила фонд.
Благотворительный фонд «Дом с маяком» оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая детские хосписы Москвы и Московской области, а также хоспис для молодых взрослых.
Административный протокол по статье о дискредитации армии в отношении Мониавы составили в конце января.
Весной 2022 года Мониава запустила отдельный фонд помощи беженцам с Украины, из Нагорного Карабаха и приграничных регионов России. В сентябре 2025 года его работа была приостановлена.
РБК направил запрос в фонд «Дом с маяком».
