NYT назвала «тактикой Орбана» отказ Венгрии одобрить кредит Украине

Виктор Орбан (Фото: Carl Court / Getty Images)

Отказ Венгрии одобрить кредит Европейского союза Украине подорвал солидарность ЕС и связан с желанием премьер-министра Виктора Орбана добиться преимущества в предвыборной кампании. Об этом пишет The New York Times, приводя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского.

В материале газеты говорится, что Орбан отказался одобрить кредит для Украины «в привлекательный момент» — в преддверии апрельских выборов в Венгрии.

Сикорский на брифинге заявил, что действия Орбана нарушают европейскую солидарность. «Использование европейской повестки для ведения внутриполитической борьбы — и притом после того, как собственное общество посредством пропаганды было настроено против воюющей Украины, — на мой взгляд, является нарушением европейской солидарности», — сказал глава польского МИДа.

Как заявил ранее Орбан, Венгрия продолжит блокировать 90-миллиардный военный кредит для Киева, «пока Украина блокирует нефтепровод «Дружба».

Страны ЕС считают, что, используя право вето, Орбан создает препятствия, чтобы добиться уступок в свою пользу. Как пишет NYT, у Орбана есть тактика — представлять себя защитником безопасности и стабильности Венгрии, чтобы укрепить свои позиции внутри страны.

Выступая на митинге в конце февраля 2026 года, Орбан предупредил о возможных дальнейших перебоях в поставках энергии, заявив, что рабочие места сохраняются, а конкурентоспособность повышается. «Вы можете на нас рассчитывать», — приводит газета слова премьера Венгрии.

Politico со ссылкой на двух дипломатов пишет, что Венгрия может продолжать блокировать санкции против России, пока не будет одобрена ее заявка на оборонный кредит в размере €16 млрд в рамках механизма SAFE (Security Action for Europe). По данным источников, давление Будапешта направлено прежде всего на ускорение рассмотрения запроса. Предполагается, что получение кредита поможет премьеру Виктору Орбану укрепить позиции, несмотря на его публичные заявления о том, что ЕС якобы координирует с Украиной действия с целью лишить Венгрию дешевой нефти.

20 февраля Financial Times сообщила, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования блоком €90 млрд для помощи Украине. FT пишет, что без этого кредита Украина «рискует столкнуться с финансовым крахом во втором квартале».