Politico назвало скрытый интерес блокировки Орбаном кредита Украине

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Венгрия может продолжать блокировать санкции против России до тех пор, пока не будет одобрена ее собственная заявка на оборонный кредит в размере €16 млрд в рамках механизма кредитования SAFE (Security Action for Europe), пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов.

По их сведениям, давление Будапешта в первую очередь направлена на ускорение одобрения запроса. Предполагается, что оборонный кредит может помочь премьеру Венгрии Виктору Орбану «добиться успеха», несмотря на публичные заявления, что ЕС координирует с Украиной действия, чтобы лишить Венгрию дешевой нефти.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом в Европе усилилось опасение, что США откажутся от защиты региона. ЕС согласовал механизм кредитования на €150 млрд для перевооружения SAFE в мае прошлого года в рамках плана перевооружения Европы «Готовность-2030».

SAFE — временный инструмент, через который Еврокомиссия выдает странам‑членам льготные займы на военные закупки.

26 февраля Орбан опубликовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, где призвал того изменить «антивенгерский курс». Он заявил, что Украина пыталась несколько лет втянуть Будапешт в войну, обвинил Киев во влиянии на предстоящие выборы, а также призвал разблокировать нефтепровод «Дружба» и воздержаться от «нападений на энергетическую безопасность Венгрии».

Днем ранее Украина в третий раз перенесла срок возобновления поставок по «Дружбе», а Орбан объявил об усилении охраны ключевых объектов энергетической отрасли по всей Венгрии.