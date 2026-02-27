Зампред ЦБ назвал ставку 15,5% «по-прежнему жесткой политикой»
Текущая ключевая ставка продолжает сдерживать кредитование на фоне замедления инфляции и сохраняет жесткий характер денежно-кредитной политики, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции — это по-прежнему жесткая политика», — сказал Заботкин (цитата по пресс-службе регулятора).
По его словам, она направлена на предотвращение резкого роста спроса — а для решений по ставке важен не рост цен за отдельно взятый месяц, а устойчивая инфляция.
«И, соответственно, (политика. — РБК) не позволит спросу опять уйти «в отрыв» от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции», — пояснил он.
Заботкин подчеркнул, что замедление инфляции и осторожный подход к смягчению политики отражают стремление Центробанка обеспечить баланс между поддержкой экономики и стабильностью цен.
13 февраля Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку, до 15,5%, продолжив цикл смягчения ДКП. Главным аргументом стало замедление инфляции.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта.
