Финансы
0

Зампред ЦБ назвал ставку 15,5% «по-прежнему жесткой политикой»

Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Андрей Махотин для РБК)

Текущая ключевая ставка продолжает сдерживать кредитование на фоне замедления инфляции и сохраняет жесткий характер денежно-кредитной политики, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции — это по-прежнему жесткая политика», — сказал Заботкин (цитата по пресс-службе регулятора).

По его словам, она направлена на предотвращение резкого роста спроса — а для решений по ставке важен не рост цен за отдельно взятый месяц, а устойчивая инфляция.

«И, соответственно, (политика. — РБК) не позволит спросу опять уйти «в отрыв» от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции», — пояснил он.

Греф назвал свой личный прогноз курса рубля
Финансы
Герман Греф

Заботкин подчеркнул, что замедление инфляции и осторожный подход к смягчению политики отражают стремление Центробанка обеспечить баланс между поддержкой экономики и стабильностью цен.

13 февраля Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку, до 15,5%, продолжив цикл смягчения ДКП. Главным аргументом стало замедление инфляции.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта.

Анастасия Лежепекова
Центробанк Банк России Алексей Заботкин ключевая ставка ДКП
