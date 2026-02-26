Греф назвал свой личный прогноз курса рубля

Греф заявил, что не видит вероятности для крепкого рубля

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит никаких предпосылок для укрепления рубля. Двумя неделями ранее топ-менеджеры крупнейших компаний также спрогнозировали ослабление рубля к концу 2026 года

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Сбербанка Герман Греф дал свой личный прогноз курса рубля. По его мнению, российская валюта будет находиться в диапазоне 90–95 руб. за доллар.

«Я не вижу ни одной вероятности иметь такой крепкий рубль», — сказал Греф во время конференц-звонка с аналитиками и журналистами, передает корреспондент РБК.

«Официальный прогноз «Сбера» по курсу рубля — 85–90, но мой личный курс — 90-95», — пояснил он.

Греф также полагает, что ключевая ставка в районе 12% способна привести к смене тенденции падения на небольшой рост инвестиционной активности. «Поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку, с тем чтобы сбалансировать движение экономики», — пояснил он.

Сейчас ключевая ставка Банка России — 15,5% годовых.

В начале февраля 2026 года топ-менеджеры крупнейших компаний спрогнозировали ослабление рубля к концу 2026 года. Об этом говорилось в совместном исследовании финансов, устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса, организованном ВТБ и Школой финансов НИУ ВШЭ. В нем приняли участие 114 руководителей крупнейших российских компаний из 12 отраслей.

Они ожидают, что доллар в среднем будет стоить 94 руб. к концу года. 75% компаний в этом году планируют заимствования в рублях, считая валютные риски более опасными. Валютные заимствования рассматривают экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль (78%), металлургия (36%), химия (44%). Однако большинство считает курс рубля плохо прогнозируемым в текущих условиях.

Центральный банк установил на 25 февраля курс доллара на уровне 76,6 руб.

В 2025 году рубль вырос к доллару на 30%. С начала нового года укрепление составило почти 2,5 руб. Под конец прошлого месяца российская валюта обновила трехлетние уровни — ниже 76 руб. впервые с 2023 года курс доллара опустился 23 января.