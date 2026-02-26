 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы⁠,
0

Греф назвал свой личный прогноз курса рубля

Греф заявил, что не видит вероятности для крепкого рубля
Сюжет
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит никаких предпосылок для укрепления рубля. Двумя неделями ранее топ-менеджеры крупнейших компаний также спрогнозировали ослабление рубля к концу 2026 года
Курс доллара ЦБ USD ₽76,468 -0,22% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽76,820 -0,4% Купить
Фьючерс на доллар/рубль (USDRUBF) USD/RUB F ₽77,010 -0,72% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Сбербанка Герман Греф дал свой личный прогноз курса рубля. По его мнению, российская валюта будет находиться в диапазоне 90–95 руб. за доллар.

«Я не вижу ни одной вероятности иметь такой крепкий рубль», — сказал Греф во время конференц-звонка с аналитиками и журналистами, передает корреспондент РБК.

«Официальный прогноз «Сбера» по курсу рубля — 85–90, но мой личный курс — 90-95», — пояснил он.

Греф также полагает, что ключевая ставка в районе 12% способна привести к смене тенденции падения на небольшой рост инвестиционной активности. «Поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку, с тем чтобы сбалансировать движение экономики», — пояснил он.

Сейчас ключевая ставка Банка России — 15,5% годовых.

В начале февраля 2026 года топ-менеджеры крупнейших компаний спрогнозировали ослабление рубля к концу 2026 года. Об этом говорилось в совместном исследовании финансов, устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса, организованном ВТБ и Школой финансов НИУ ВШЭ. В нем приняли участие 114 руководителей крупнейших российских компаний из 12 отраслей.

Они ожидают, что доллар в среднем будет стоить 94 руб. к концу года. 75% компаний в этом году планируют заимствования в рублях, считая валютные риски более опасными. Валютные заимствования рассматривают экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль (78%), металлургия (36%), химия (44%). Однако большинство считает курс рубля плохо прогнозируемым в текущих условиях.

Центральный банк установил на 25 февраля курс доллара на уровне 76,6 руб.

В 2025 году рубль вырос к доллару на 30%. С начала нового года укрепление составило почти 2,5 руб. Под конец прошлого месяца российская валюта обновила трехлетние уровни — ниже 76 руб. впервые с 2023 года курс доллара опустился 23 января.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Герман Греф курс рубля курсы валют прогноз российский рубль
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
Материалы по теме
Греф рассказал о полученном «непартнерском» меморандуме от маркетплейса
Бизнес
Греф назвал ставку ЦБ, которая позволит сбалансировать движение экономики
Экономика
Греф призвал платить чиновникам столько, чтобы вести «не нищенскую» жизнь
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно Общество, 15:44
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр Спорт, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
ВЦИОМ узнал, что более половины россиян не знают термин «биоэкономика» Общество, 15:39
Главарю банды киллеров Гагиеву утвердили пожизненный срок Общество, 15:33
Комитет одобрил состоящий «из замечаний» законопроект об охранных землях Политика, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
На экс-заводе GM установили оборудование для производства новых машин Jeland Авто, 15:12
Бывшему директору Владивостокского торгового порта предъявили обвинения Общество, 15:06
Скелетонист Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины Спорт, 15:06
ЦБ: объем средств россиян в банках сократился почти на ₽1 трлн Инвестиции, 15:05
Греф назвал преувеличенными сообщения, что «Самолет» «перестанет летать» Финансы, 15:01
В Подмосковье проверят сирены и работу систем оповещения Общество, 14:58