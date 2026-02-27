Химконцерн BASF уволил 4,8 тыс. рабочих ради сокращения расходов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкий химический концерн BASF уволил 4,8 тыс. сотрудников с декабря 2023 года в рамках мер по сокращению расходов. Об этом пишет Tages-Anzeiger.

Концерн имеет заводы в различных странах мира, однако больше половины сокращений пришлись на филиалы в Германии. В общей сложности к концу 2025 года в BASF работали чуть менее 108 300 человек по всему миру.

Концерн намерен сократить €2,3 млрд расходов к концу года, изначально речь шла о €2,1 млрд. К концу 2025 года BASF удалось сократить расходы примерно на €1,7 млрд.

С начала 2026 года ряд технологических компаний объявили о сокращениях в связи с внедрением искусственного интеллекта. Как сообщил основатель Twitter Джек Дорси, его финтех-компания Block сократит свой штат более чем на 4 тыс. сотрудников (40% от всего штата) из-за ИИ.

В свою очередь, Amazon планирует уволить около 16 тыс. сотрудников (4,6% от их общего числа) по всему миру.