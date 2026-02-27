Финтех-компания Block решила уволить 40% сотрудников из-за ИИ

Технологическая компания Block основателя Twitter Джека Дорси сократит свой штат более чем на 4 тыс. сотрудников (40% от всего штата) из-за внедрения искусственного интеллекта. Об этом Дорси сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня мы принимаем одно из самых сложных решений в истории нашей компании: мы сокращаем штат нашей организации почти вдвое, с более чем 10 000 человек до немногим менее 6000. Это означает, что более 4000 из вас просят уйти или перейти к консультациям», — написал Дорси.

Он отметил, что этот шаг не обусловлен проблемами в компании, и подчеркнул, что ее прибыль и рентабельность растут. По словам Дорси, причиной для принятия такого решения стали новые технологии, используемые в работе Block.

Американская технологическая компания Block предоставляет финансовые услуги для потребителей и продавцов. Среди ее продуктов — платежный сервис Cash App, цифровой кошелек для биткоинов Bitkey и стриминговый сервис Tidal.

«Мы уже видим, что инструменты аналитики, которые мы создаем и используем, в сочетании с более компактными командами позволяют внедрять новый подход к работе, который в корне меняет представление о создании и управлении компанией», — уточнил основатель компании.

Дорси добавил, что попавшим под увольнение выплатят зарплату за 20 недель плюс 1 неделю за каждый год пребывания в должности. Кроме того, у них останется возможность использовать медицинское обслуживание и корпоративные устройства в течение полугода. Компания также предусмотрела выплату в $5 тыс. для помощи уволенным сотрудникам.

О сокращениях в связи с внедрением ИИ в начале 2026 года объявил ряд других технологических компаний. В конце января Bloomberg написал, что Amazon уволит около 16 тыс. сотрудников (4,6% от общего числа работников) по всему миру. Об увольнении сотрудников также сообщили Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Pinterest.