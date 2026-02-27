 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На Бали нашли расчлененное тело одного из похищенных украинцев

Kumparan News: на Бали, вероятно, нашли тело сына украинского авторитета
Фото: Herwin Bahar / Fotodom / Shutterstock
Фото: Herwin Bahar / Fotodom / Shutterstock

На Бали нашли расчлененное тело, вероятно, принадлежащее Игорю Комарову — сыну украинского криминального авторитета Сергея Комарова, которого могли похитить ранее в этом месяце. Об этом пишет индонезийское издание Kumparan News.

Части тела, в том числе голову, нашли местные жители 26 февраля около 10:00 по местному времени (6:00 мск). По оценкам полиции, смерть наступила более трех дней назад. На найденном теле обнаружили татуировку в виде часов с римскими цифрами — похожее тату было у Комарова.

Как сообщили Kumparan News в полиции Бали, следователи намерены установить личность жертвы по ДНК. Правоохранители уже связались с украинским консульством, в том числе по вопросу сбора образцов ДНК у матери Комарова.

«Ракурс» узнал о похищении на Бали украинцев, курирующих дела мошенников
Общество
Игорь Комаров

По данным Kumparan News, гражданина Украины похитили 15 февраля. Как писало издание «Ракурс», помимо Комарова также мог быть похищен Ермак Петровский — сын бизнесмена из Днепра Александра Петровского. Предположительно, молодые люди могут быть причастны к деятельности мошеннических call-центров, целью которых являются россияне.

По информации издания, Петровский, вероятно, мог бежать, а Комарова взяли в заложники и потребовали от его родителей выкуп в размере $10 млн. Телеграм-канал Mash также выложил аудиозапись, проиллюстрированную фотографией избитого мужчины, предположительно Игоря Комарова. Тот говорит, что действительно причастен к работе мошеннических call-центров, и рассказывает подробности об их деятельности.

Российское МВД неоднократно отчитывалось о пресечении деятельности мошеннических call-центров, действующих в интересах Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Бали тело Украина криминальный авторитет
Материалы по теме
«Ракурс» узнал о похищении на Бали украинцев, курирующих дела мошенников
Общество
Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове
Политика
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Маркетмейкера Jane Street обвинили в крупнейших кризисах на крипторынке Крипто, 14:48
«РИА Новости» сообщило о проблеме, помешавшей Дмитриеву улететь из Женевы Политика, 14:47
Москалькова назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курска Политика, 14:40
На рэпера Pharaoh завели дело о пропаганде наркотиков Общество, 14:36
Филиппов назвал неожиданными поздравления с медалью Игр от бывших девушек Спорт, 14:33
Роман Пелевина признали вредным для интересов Белоруссии Политика, 14:32
ПСЖ Сафонова сыграет с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 14:30
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:30
Акции Netflix подскочили после отказа от покупки Warner Bros. Discovery Инвестиции, 14:29
Ракетную опасность объявили в нескольких регионах Поволжья Политика, 14:25
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля Политика, 14:21
Как в России работает льготная ипотека для чиновников в 2026 году Недвижимость, 14:18
Путин посвятил заседание Совбеза укреплению основ конституционного строя Политика, 14:15
Глейхенгауз заявил о травме спины у Петросян перед Олимпиадой в Италии Спорт, 14:15