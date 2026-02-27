На Бали нашли расчлененное тело одного из похищенных украинцев

Фото: Herwin Bahar / Fotodom / Shutterstock

На Бали нашли расчлененное тело, вероятно, принадлежащее Игорю Комарову — сыну украинского криминального авторитета Сергея Комарова, которого могли похитить ранее в этом месяце. Об этом пишет индонезийское издание Kumparan News.

Части тела, в том числе голову, нашли местные жители 26 февраля около 10:00 по местному времени (6:00 мск). По оценкам полиции, смерть наступила более трех дней назад. На найденном теле обнаружили татуировку в виде часов с римскими цифрами — похожее тату было у Комарова.

Как сообщили Kumparan News в полиции Бали, следователи намерены установить личность жертвы по ДНК. Правоохранители уже связались с украинским консульством, в том числе по вопросу сбора образцов ДНК у матери Комарова.

По данным Kumparan News, гражданина Украины похитили 15 февраля. Как писало издание «Ракурс», помимо Комарова также мог быть похищен Ермак Петровский — сын бизнесмена из Днепра Александра Петровского. Предположительно, молодые люди могут быть причастны к деятельности мошеннических call-центров, целью которых являются россияне.

По информации издания, Петровский, вероятно, мог бежать, а Комарова взяли в заложники и потребовали от его родителей выкуп в размере $10 млн. Телеграм-канал Mash также выложил аудиозапись, проиллюстрированную фотографией избитого мужчины, предположительно Игоря Комарова. Тот говорит, что действительно причастен к работе мошеннических call-центров, и рассказывает подробности об их деятельности.

Российское МВД неоднократно отчитывалось о пресечении деятельности мошеннических call-центров, действующих в интересах Украины.