0

Совет при президенте поддержал закон о сроках давности по приватизации

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства поддержал законопроект о 10-летних сроках исковой давности, который разработали в правительстве, передает корреспондент РБК. Выездное заседание совета прошло в Великом Новгороде.

Поправки предлагается внести в ст. 217 ГК. В частности, предлагается установить, что срок исковой давности по искам об истребовании имущества, выбывшего из владения Российской Федерации, ее субъектов и муниципалитетов в результате его приватизации, а также по искам о применении других последствий нарушения требований законодательства о приватизации не может превышать десять лет со дня нарушения права. Суд должен отказать в удовлетворении требования о возврате имущества, если этот срок истек.

Совет по кодификации высказал свои замечания к тексту законопроекта. Во-первых, он указал на то, что при буквальном толковании текущей редакции положений законопроекта есть риск того, что под нормы об истребовании будут подпадать только вещи, тогда как незаконно приватизированы могли быть акции и доли в компании. Во-вторых, он рекомендовал уточнить момент начала течения срока давности. Эти замечания рекомендовано устранить при доработке законопроекта. Он пока не внесен в Госдуму.

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

«Предлагаемые изменения в статью 217 ГК позволят скорректировать подходы судебной практики, установить справедливый баланс публичных и частных интересов, обеспечить защиту интересов добросовестного приобретателя имущества, стабильность гражданского оборота и предсказуемость применения норм о давности, что соответствует интересам государства и общества», — заявил председатель совета Павел Крашенинников.

Летом 2025 года президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил правительству до начала декабря внести в законодательство изменения, касающиеся сроков давности по оспариванию сделок приватизации «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества». Путин также заявлял, что речь о пересмотре итогов приватизации 1990-х не идет, и называл оправданным изъятие бизнеса в пользу государства в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны.

Мария Лисицына
приватизация Павел Крашенинников законопроект
Павел Крашенинников
Павел Крашенинников
депутат Госдумы
21 июня 1964 года
