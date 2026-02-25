Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

В проекте заключения Совета по кодификации предлагается скорректировать текст законопроекта о сроках исковой давности, чтобы его нормы распространялись также на незаконно приватизированные акции и доли компаний

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложит два дополнения к законопроекту о 10-летних сроках исковой давности, разработанному в правительстве. Это следует из проекта заключения Совета, подготовленного к его заседанию 27 февраля.

Автор проекта заключения — Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при президенте — указал на то, что в предложенном законопроекте к «искам об истребовании имущества, выбывшего из владения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в результате его приватизации» применяется 10-летний срок исковой давности.

Однако в состав приватизированного имущества могут входить не только вещи, но также акции и доли в уставном капитале ООО, говорится в проекте заключения. Они являются не вещами, а «иным имуществом». При буквальном толковании есть риск того, что действие этой нормы после ее принятия будет распространяться только на незаконно приватизированные вещи, а незаконно приватизированные акции и доли не подпадут под ее действие. Центр частного права предложил скорректировать норму.

Также Центр предложил техническую — определить один момент, с которого начнет течь 10-летний срок исковой давности, так как в законопроекте сейчас указаны два (выбытие имущества из владения государством, его субъектами или муниципалитетами, а также день нарушения права).

В целом, в проекте заключения Совета по кодификации законопроект поддерживается, а указанные корректировки можно будет внести на этапе доработки законопроекта ко второму чтению, говорится в документе.

Законопроект о сроках исковой давности подготовило правительство. В нем предлагается установить, что срок исковой давности по искам об истребовании имущества, выбывшего из владения Российской Федерации, ее субъектов и муниципалитетов в результате его приватизации, а также по искам о применении других последствий нарушения требований законодательства о приватизации не может превышать десять лет со дня нарушения права. Суд должен отказать в удовлетворении требования о возврате имущества, если этот срок истек. Совет рассмотрит законопроект на выездном заседании 27 февраля.

Летом 2025 года президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил правительству до начала декабря внести в законодательство изменения, касающиеся сроков давности по оспариванию сделок приватизации «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества».