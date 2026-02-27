 Перейти к основному контенту
Восемь российских аэропортов закрыли для полетов

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в течение полутора часов в восьми российских аэропортах, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничена работа авиагаваней Саратова (Гагарин), Пензы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары, Чебоксар, Оренбурга и Ульяновск (Братеевка).

За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника
Политика

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Подобные меры в российских аэропортах вводят в том числе на фоне угрозы атак БПЛА. За ночь 27 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией страны 95 беспилотников.

