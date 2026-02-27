Восемь российских аэропортов закрыли для полетов
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в течение полутора часов в восьми российских аэропортах, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничена работа авиагаваней Саратова (Гагарин), Пензы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары, Чебоксар, Оренбурга и Ульяновск (Братеевка).
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.
Подобные меры в российских аэропортах вводят в том числе на фоне угрозы атак БПЛА. За ночь 27 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией страны 95 беспилотников.
