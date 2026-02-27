 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Вечером силы ПВО перехватили над Россией 53 беспилотника, сообщает Минобороны.

В период с 20:00 до 23:00 мск дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Ведомство уточнило, что 12 сбитых беспилотников направлялись на Москву.

Над Россией за шесть часов сбили 167 беспилотников
Политика
Калуга

По данным Минобороны, с 23:00 25 февраля до 20:00 мск следующего дня над Россией перехватили 219 дронов.

Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО беспилотники Московский регион дроны Минобороны
