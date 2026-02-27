За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника
Вечером силы ПВО перехватили над Россией 53 беспилотника, сообщает Минобороны.
В период с 20:00 до 23:00 мск дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Крымом и Московским регионом.
Ведомство уточнило, что 12 сбитых беспилотников направлялись на Москву.
По данным Минобороны, с 23:00 25 февраля до 20:00 мск следующего дня над Россией перехватили 219 дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу