За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника

Вечером силы ПВО перехватили над Россией 53 беспилотника, сообщает Минобороны.

В период с 20:00 до 23:00 мск дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Ведомство уточнило, что 12 сбитых беспилотников направлялись на Москву.

По данным Минобороны, с 23:00 25 февраля до 20:00 мск следующего дня над Россией перехватили 219 дронов.