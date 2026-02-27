 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков фразой «не сулят ничего хорошего» оценил бои на границе Пакистана

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Прямые военные столкновения между Пакистаном и Афганистаном не предвещают ничего хорошего, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего. Поэтому рассчитываем все-таки на то, что они будут в самое ближайшее время прекращены», — сказал Песков журналистам, комментируя конфликт между Пакистаном и Афганистаном (цитата по «РИА Новости»).

Москва «пристально следит» за этой ситуацией, добавил пресс-секретарь главы государства.

Вечером в четверг, 26 февраля, Афганистан начал военную операцию против Пакистана вдоль всей так называемой линии Дюранда в ответ на авиаудары ВВС Пакистана афганской территории.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Плугина Ирина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Афганистан назвал цели своих ударов в Пакистане Политика, 13:17
Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов Общество, 13:14
Шесть российских аэропортов закрыли для полетов Политика, 13:14
Триумф Керри и выкрики в адрес Бардо: как прошла кинопремия «Сезар» Общество, 13:13 
Песков фразой «не сулят ничего хорошего» оценил бои на границе Пакистана Политика, 13:12
Кремль обратился к Анкаре из-за угрозы подрыва «Турецкого потока» Политика, 13:11
В Кремле сообщили, когда назовут дату следующих переговоров Политика, 13:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Основатель Wikipedia спрогнозировал биткоин ниже $10 тыс. Крипто, 13:07
Сборная России сыграет против Мали в Санкт-Петербурге Спорт, 13:07
Выживает подготовленный. 6 принципов работы в b2b Образование, 13:04
Фигуристка Хендрикс не примет участия в чемпионате мира после Олимпиады Спорт, 13:01
Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео Политика, 12:58
Названы округа России с наибольшим объемом строительства частных домов Недвижимость, 12:57
Минобороны отчиталось о массированных и групповых ударах по Украине Политика, 12:57