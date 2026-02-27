Песков фразой «не сулят ничего хорошего» оценил бои на границе Пакистана

Фото: Reuters

Прямые военные столкновения между Пакистаном и Афганистаном не предвещают ничего хорошего, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего. Поэтому рассчитываем все-таки на то, что они будут в самое ближайшее время прекращены», — сказал Песков журналистам, комментируя конфликт между Пакистаном и Афганистаном (цитата по «РИА Новости»).

Москва «пристально следит» за этой ситуацией, добавил пресс-секретарь главы государства.

Вечером в четверг, 26 февраля, Афганистан начал военную операцию против Пакистана вдоль всей так называемой линии Дюранда в ответ на авиаудары ВВС Пакистана афганской территории.

Материал дополняется