Минобороны отчиталось о массированных и групповых ударах по Украине
Российские военные нанесли два массированных и шесть групповых ударов по объектам Украины в период с 21 по 27 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что удары были нанесены в ответ на атаки ВСУ.
В ходе операции были поражены предприятия военной промышленности Украины, а также объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по местам производства, хранения и запуска ударных БПЛА и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по ВПК Украины, объектам энергетики и военным аэродромам. Операцию провели с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.
