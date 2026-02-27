 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось о массированных и групповых ударах по Украине

Миноброны: ВС нанесли 2 массированных и 6 групповых ударов по объектам Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные нанесли два массированных и шесть групповых ударов по объектам Украины в период с 21 по 27 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены в ответ на атаки ВСУ.

В ходе операции были поражены предприятия военной промышленности Украины, а также объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по местам производства, хранения и запуска ударных БПЛА и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Минобороны сообщило об ударах по энергетическим объектам Украины
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по ВПК Украины, объектам энергетики и военным аэродромам. Операцию провели с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Минобороны Украина энергетика инфраструктура БПЛА
Материалы по теме
За ночь силы ПВО уничтожили над регионами России 95 дронов
Политика
Мишустин сообщил о развертывании инфраструктуры для БПЛА в трети регионов
Политика
Гладков опубликовал кадры последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Афганистан назвал цели своих ударов в Пакистане Политика, 13:17
Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов Общество, 13:14
Шесть российских аэропортов закрыли для полетов Политика, 13:14
Триумф Керри и выкрики в адрес Бардо: как прошла кинопремия «Сезар» Общество, 13:13 
Песков фразой «не сулят ничего хорошего» оценил бои на границе Пакистана Политика, 13:12
Кремль обратился к Анкаре из-за угрозы подрыва «Турецкого потока» Политика, 13:11
В Кремле сообщили, когда назовут дату следующих переговоров Политика, 13:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Основатель Wikipedia спрогнозировал биткоин ниже $10 тыс. Крипто, 13:07
Сборная России сыграет против Мали в Санкт-Петербурге Спорт, 13:07
Выживает подготовленный. 6 принципов работы в b2b Образование, 13:04
Фигуристка Хендрикс не примет участия в чемпионате мира после Олимпиады Спорт, 13:01
Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео Политика, 12:58
Названы округа России с наибольшим объемом строительства частных домов Недвижимость, 12:57
Минобороны отчиталось о массированных и групповых ударах по Украине Политика, 12:57