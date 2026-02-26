Минобороны отчиталось об ответном ударе по ВПК и энергетике Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 26 февраля российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Удар, отметило ведомство, был нанесен в ответ на атаки ВСУ на российские объекты гражданской инфраструктуры. Пораженные энергетические объекты использовались в интересах ВСУ, подчеркнуло Минобороны.

Операцию провели с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Запорожье и Кривом Роге. В Харьковской области пострадали контактные сети и газопровод, а в Запорожье повреждения получили несколько зданий. В Кривом Роге после взрывов начался пожар. В Полтаве были повреждены объекты промышленного предприятия и энергетической инфраструктуры.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.