Минобороны отчиталось об ответном ударе по ВПК и энергетике Украины
В ночь на 26 февраля российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Удар, отметило ведомство, был нанесен в ответ на атаки ВСУ на российские объекты гражданской инфраструктуры. Пораженные энергетические объекты использовались в интересах ВСУ, подчеркнуло Минобороны.
Операцию провели с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
Минувшей ночью взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Запорожье и Кривом Роге. В Харьковской области пострадали контактные сети и газопровод, а в Запорожье повреждения получили несколько зданий. В Кривом Роге после взрывов начался пожар. В Полтаве были повреждены объекты промышленного предприятия и энергетической инфраструктуры.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
