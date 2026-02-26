 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось об ответном ударе по ВПК и энергетике Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 26 февраля российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Удар, отметило ведомство, был нанесен в ответ на атаки ВСУ на российские объекты гражданской инфраструктуры. Пораженные энергетические объекты использовались в интересах ВСУ, подчеркнуло Минобороны.

Операцию провели с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Часть Одессы и Черноморска остались без света
Политика
Одесса

Минувшей ночью взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Запорожье и Кривом Роге. В Харьковской области пострадали контактные сети и газопровод, а в Запорожье повреждения получили несколько зданий. В Кривом Роге после взрывов начался пожар. В Полтаве были повреждены объекты промышленного предприятия и энергетической инфраструктуры.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны авиудары Украина ВПК
Материалы по теме
После обстрелов ВСУ в Белгороде без света остались 10 тыс. потребителей
Политика
Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ
Политика
Шесть регионов Украины частично обесточены
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Глава МИД Ганы обсудил с Киевом освобождение двух попавших в плен Политика, 14:12
Лавров использовал каламбур для характеристики «Коалиции желающих» Политика, 14:01
CARCADE стала провайдером льготного лизинга техники по программе ДОМ.РФ Компании, 14:00
Горелкин заявил, что в России не введут штрафы за использование VPN Общество, 13:57
Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с бродячей собакой Общество, 13:57
Песков заявил, что не знает, находится ли Дмитриев в Женеве Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Гамбурге бизнесмена заподозрили в 900 нарушениях санкций против России Политика, 13:54
Моди стал первым политиком с более 100 млн подписчиков в Instagram Политика, 13:52
Azur Air изменила расписание нескольких рейсов в Таиланд и из него Общество, 13:50
В ЕС назвали условие для запрета морских перевозок российской нефти Политика, 13:50
Орбан написал Зеленскому открытое письмо с требованием «изменить курс» Политика, 13:48
Крупная компания с крипторезервом сменила бизнес после провала стратегии Крипто, 13:48
Выручка группы «Черкизово» выросла на 11,4% в 2025 году Отрасли, 13:39