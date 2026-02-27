Подозреваемого в подрыве автомобиля с бизнесменом во Фрязино задержали
В Ростовской области правоохранители задержали жителя подмосковного города Фрязино, подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена на железнодорожном переезде, сообщае пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Автомобиль взорвался 10 февраля. По информации источника РБК в правоохранительных органах, тот момент в машине находился индивидуальный предприниматель. Мужчина пострадал, он получил осколочное ранение голени. Бизнесмена отвезли в больницу.
По данным следствия, задержанный самостоятельно сделал взрывное устройство. Ночью накануне инцидента он прикрепил взрывчатку на дно автомобиля бизнесмена. Кроме того, за две недели до взрыва подозреваемый проколол колеса машины.
Следователи подозревают мужчину в покушении на убийство, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ. (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу