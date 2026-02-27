СК: задержан подозреваемый в покушении на убийство бизнесмена во Фрязино

Подозреваемого в подрыве автомобиля с бизнесменом во Фрязино задержали

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Ростовской области правоохранители задержали жителя подмосковного города Фрязино, подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена на железнодорожном переезде, сообщае пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Автомобиль взорвался 10 февраля. По информации источника РБК в правоохранительных органах, тот момент в машине находился индивидуальный предприниматель. Мужчина пострадал, он получил осколочное ранение голени. Бизнесмена отвезли в больницу.

По данным следствия, задержанный самостоятельно сделал взрывное устройство. Ночью накануне инцидента он прикрепил взрывчатку на дно автомобиля бизнесмена. Кроме того, за две недели до взрыва подозреваемый проколол колеса машины.

Следователи подозревают мужчину в покушении на убийство, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ. (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК).