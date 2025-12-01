Во дворе дома в Новой Москве взорвался автомобиль
Во дворе жилого дома в городе Московский взорвался автомобиль, сообщают «Московский комсомолец» и «Вести». В Главном управлении МЧС по Москве РБК сообщили, что возгорание уже потушено, информация о пострадавших не поступала.
По информации МЧС, пожар произошел на ул. Радужной в районе дома № 10. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило возгорание легкового автомобиля на площади 4 кв. м», — сообщили РБК в ГУ МЧС по Москве.
«Московский комсомолец» пишет, что в результате взрыва автомобиля выбило стекла в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. По словам местных жителей, машина принадлежит мужчине, который недавно заселился в дом.
По данным Baza, инцидент произошел возле жилого комплекса «Град Московский». На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что машина полностью охвачена огнем. По предварительной информации, внутри автомобиля никого не было, уточняет «Московский комсомолец».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили