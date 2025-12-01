Во дворе дома в Новой Москве взорвался автомобиль

На Радужной улице в городе Московский загорелся автомобиль, сообщило МЧС. «Московский комсомолец» пишет о взрыве. Судя по кадрам, машина выгорела полностью, информация о пострадавших не поступала

Фото: mk_srochno / Telegram

Во дворе жилого дома в городе Московский взорвался автомобиль, сообщают «Московский комсомолец» и «Вести». В Главном управлении МЧС по Москве РБК сообщили, что возгорание уже потушено, информация о пострадавших не поступала.

По информации МЧС, пожар произошел на ул. Радужной в районе дома № 10. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило возгорание легкового автомобиля на площади 4 кв. м», — сообщили РБК в ГУ МЧС по Москве.

«Московский комсомолец» пишет, что в результате взрыва автомобиля выбило стекла в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. По словам местных жителей, машина принадлежит мужчине, который недавно заселился в дом.

По данным Baza, инцидент произошел возле жилого комплекса «Град Московский». На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что машина полностью охвачена огнем. По предварительной информации, внутри автомобиля никого не было, уточняет «Московский комсомолец».