Bloomberg назвал две причины подорожания фрахта нефтетанкеров на 600%

Суточная ставка фрахта супертанкеров класса VLCC на базовом маршруте с Ближнего Востока в Китай превысила $200 тыс. в день, что означает рост более чем на 600% с начала года и максимум с начала 2020 года, сообщает Bloomberg.

Агентство назвало две причины резкого повышения ставок на фрахт танкеров - краткосрочную и долгосрочную:

Главная краткосрочная причина — резкий рост объемов нефти, находящейся в море, что перегружает флот и сокращает свободное предложение танкеров. На фоне роста поставок из США, Саудовской Аравии и других экспортеров, а также накопления нефти от санкционных производителей (Россия, Иран) все больше сырья «живет» на воде, снижая количество свободных судов.

Вторая, более структурная причина — агрессивная экспансия южнокорейской группы Sinokor, финансируемой миллиардером Джанлуиджи Апонте, которая скупает и фрахтует десятки крупных танкеров и уже стала крупнейшим оператором супертанкеров. По оценкам конкурентов, Sinokor может довести свой парк до примерно 150 VLCC (около 40% мирового флота), и такая концентрация позволяет компании удерживать суда «под замком» и не спешить с дешевыми фрахтовыми сделками.

Супертанкеры класса VLCC (Very Large Crude Carrier) — это одни из крупнейших в мире нефтеналивных судов, рассчитанные на перевозку сырой нефти на межконтинентальных маршрутах. Обычно они имеют дедвейт свыше 200–250 тыс. тонн и способны брать на борт около 1,9–2,2 млн баррелей нефти, при длине порядка 300–330 м и ширине около 55–60 м.

Подобная концентрация танкеров в одних руках собственности представляет собой существенное изменение долгосрочной конкурентной структуры рынка танкеров, пояснили опрошенные агентством эксперты.

Ранее издание сообщало, что Россия изменила схему поставок нефти в Китай, предположительно, начав использовать более крупные танкеры, потому что объемы поставок растут. Часть нефти, по информации Bloomberg, перегружается с небольших танкеров на более крупные, способные перевозить до 2 млн барр. Логистика была изменена на фоне решения Индии сократить объемы закупок.