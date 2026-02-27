В районе Запорожской АЭС установили локальный режим тишины

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Локальный режим тишины был введен в районе Запорожской АЭС, начался ремонт одной из двух линий электропередачи, питавших ЗАЭС, а также открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«27 февраля с 7:00 в районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины. Это позволило ремонтным бригадам <...> приступить к работам по восстановлению», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что работы продлятся не менее недели.

Лихачев добавил, что ситуация в Энергодаре остается «неспокойной». «Вчера вечером город атомщиков Энергодар был обесточен на пять часов в результате огневого воздействия на энергетическую инфраструктуру региона», — сказал он.

В пресс-службе ЗАЭС 10 февраля сообщили, что линия «Ферросплавная-1» была отключена в результате атаки ВСУ, электропитание осуществлялось через оставшуюся линию «Днепровская». На прошлой неделе МАГАТЭ предложило перемирие для ремонта резервной линии питания ЗАЭС.

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция, расположенная вблизи Энергодара, — сейчас полностью остановлена и не вырабатывает электричество. Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по территории ЗАЭС, Киев эти обвинения отвергает.