 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МАГАТЭ предложило перемирие для ремонта резервной линии питания ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предложило России и Украине временно прекратить огонь для ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», питающей Запорожскую АЭС, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Эта линия мощностью 330 кВ была отключена 10 февраля, «предположительно, в результате военных действий вблизи распределительного устройства 330 кВ, эксплуатируемого Запорожской тепловой электростанцией (ЗТЭС)».

«Несмотря на эту потерю, станция продолжает использовать внешнюю линию электропередачи «Днепровская» мощностью 750 кВ, которая в настоящее время обеспечивает все основные функции ядерной безопасности», — сказал Гросси.

По его словам, сотрудники агентства, находящиеся на АЭС, запросили подробную информацию о характере и масштабах ущерба, а также доступ к распределительному устройству. Сроки ремонтных работ пока неизвестны.

«Ранее агентство содействовало заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередачи, подключенных к ЗАЭС», — добавил глава МАГАТЭ.

10 февраля в пресс-службе ЗАЭС заявили, что линия «Ферросплавная-1» была отключена после удара ВСУ, питание станции осуществляется через оставшуюся линию «Днепровская».

В январе в районе Запорожской АЭС был введен локальный режим прекращения огня для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1». 19 января она была вновь введена в эксплуатацию.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх Спорт, 01:30
Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:23
Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде Спорт, 01:20
Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж Спорт, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх Спорт, 01:05
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде Спорт, 01:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Адвокат попросил Бастрыкина закрыть дело против многоженца Сухова Общество, 00:59
Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:53
При атаке беспилотников на Севастополь погиб мужчина Политика, 00:49
Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр Спорт, 00:47
Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов Политика, 00:36
МАГАТЭ предложило перемирие для ремонта резервной линии питания ЗАЭС Политика, 00:35
Петросян упала с четвертого прыжка в произвольной программе на Олимпиаде Спорт, 00:25