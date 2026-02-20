МАГАТЭ предложило перемирие для ремонта резервной линии питания ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предложило России и Украине временно прекратить огонь для ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», питающей Запорожскую АЭС, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Эта линия мощностью 330 кВ была отключена 10 февраля, «предположительно, в результате военных действий вблизи распределительного устройства 330 кВ, эксплуатируемого Запорожской тепловой электростанцией (ЗТЭС)».

«Несмотря на эту потерю, станция продолжает использовать внешнюю линию электропередачи «Днепровская» мощностью 750 кВ, которая в настоящее время обеспечивает все основные функции ядерной безопасности», — сказал Гросси.

По его словам, сотрудники агентства, находящиеся на АЭС, запросили подробную информацию о характере и масштабах ущерба, а также доступ к распределительному устройству. Сроки ремонтных работ пока неизвестны.

«Ранее агентство содействовало заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередачи, подключенных к ЗАЭС», — добавил глава МАГАТЭ.

10 февраля в пресс-службе ЗАЭС заявили, что линия «Ферросплавная-1» была отключена после удара ВСУ, питание станции осуществляется через оставшуюся линию «Днепровская».

В январе в районе Запорожской АЭС был введен локальный режим прекращения огня для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1». 19 января она была вновь введена в эксплуатацию.