Военная операция на Украине⁠,
В Луганске задержали передававшего Украине данные о военных жителя

Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганска, который передавал украинским спецслужбам данные о дислокации российских войск, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что мужчина собирал сведения военного характера для оказания помощи вооруженным формированиям Украины, а именно — данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории ЛНР.

По информации агентства, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене — ст. 275 Уголовного кодекса России. Жителю Луганска грозит пожизненное лишение свободы.

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в работе на разведку Украины
Политика

Накануне, 26 февраля, в Запорожской области силовики задержали мужчину, который передавал службе безопасности Украины (СБУ) сведения для нанесения ударов по позициям российских войск. Россиянина подозревают в государственной измене и шпионаже, его заключили под стражу.

