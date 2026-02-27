В Луганске задержали передававшего Украине данные о военных жителя
Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганска, который передавал украинским спецслужбам данные о дислокации российских войск, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что мужчина собирал сведения военного характера для оказания помощи вооруженным формированиям Украины, а именно — данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории ЛНР.
По информации агентства, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене — ст. 275 Уголовного кодекса России. Жителю Луганска грозит пожизненное лишение свободы.
Накануне, 26 февраля, в Запорожской области силовики задержали мужчину, который передавал службе безопасности Украины (СБУ) сведения для нанесения ударов по позициям российских войск. Россиянина подозревают в государственной измене и шпионаже, его заключили под стражу.
