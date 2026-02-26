 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ задержала агента СБУ, передававшего сведения о целях для ударов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который передавал службе безопасности Украины (СБУ) сведения для нанесения ударов по позициям российских войск, сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России, 1994 г.р.», — говорится в сообщении.

ФСБ сообщила о контрабанде военных двигателей из России в Казахстан
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

По информации ведомства, житель установил контакт с представителем СБУ с помощью мессенджера Signal. По его указанию обвиняемый наблюдал за местами дислокации, передвижениями личного состава и военной техники. Полученные сведения мужчина передавал куратору для последующего нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.

Было возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) и шпионаже (ст. 276 УК, максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы). Мужчину заключили под стражу.

9 января в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали жителя села Новониколаевка по подозрению в призывах к убийству российских военнослужащих в соцсетях. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Запорожская область ФСБ СБУ
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Биатлонистка Шевченко выиграла спринт в финале Кубке России Спорт, 12:42
Пашинян рассказал о меняющихся отношениях Армении и России и оценил ОДКБ Политика, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Чемпионка России по биатлону досрочно завершила сезон из-за мононуклеоза Спорт, 12:36
FA описала «наименее плохой» вариант для «проигрывающей» Украины Политика, 12:35
Десять брендов заняли 70% автопарка в России Авто, 12:34
Решение Орбана по кредиту Украине расценили как политический кризис в ЕС Политика, 12:31
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Тишина — роскошь: как её создают в современных загородных домах Компании, 12:30
В Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана Политика, 12:28
Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело Общество, 12:27
ФСБ задержала агента СБУ, передававшего сведения о целях для ударов Политика, 12:24
Умер экс-дирижер Симфонического оркестра филармонии Украины Роман Кофман Общество, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Устюгов отреагировал на предположение Вяльбе о завершении карьеры Спорт, 12:10