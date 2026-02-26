ФСБ задержала агента СБУ, передававшего сведения о целях для ударов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который передавал службе безопасности Украины (СБУ) сведения для нанесения ударов по позициям российских войск, сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России, 1994 г.р.», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, житель установил контакт с представителем СБУ с помощью мессенджера Signal. По его указанию обвиняемый наблюдал за местами дислокации, передвижениями личного состава и военной техники. Полученные сведения мужчина передавал куратору для последующего нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.

Было возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) и шпионаже (ст. 276 УК, максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы). Мужчину заключили под стражу.

9 января в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали жителя села Новониколаевка по подозрению в призывах к убийству российских военнослужащих в соцсетях. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма.