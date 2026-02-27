Путин поручил ввести переходный период по налогам для малого бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть переходный период для выбора малым бизнесом оптимального налогового режима в 2026 году. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», — говорится в поручении.
Оно также включает необходимость предоставить малому бизнесу возможности для формирования и предоставления налоговой отчетности в упрощенном порядке.
В ноябре 2025 года Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В 2026-м году показатель сократился с 60 млн до 20 млн руб. в год, в 2027-м уровень выручки, по достижении которой необходимо платить НДС, снизится до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн руб. в год. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что снижение порога необходимо для борьбы с незаконными схемами минимизации налогов и дробления бизнеса.
