Путин поручил ввести переходный период по налогам для малого бизнеса

Налоги для юридических лиц в 2026 году

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть переходный период для выбора малым бизнесом оптимального налогового режима в 2026 году. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», — говорится в поручении.

Оно также включает необходимость предоставить малому бизнесу возможности для формирования и предоставления налоговой отчетности в упрощенном порядке.

В ноябре 2025 года Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В 2026-м году показатель сократился с 60 млн до 20 млн руб. в год, в 2027-м уровень выручки, по достижении которой необходимо платить НДС, снизится до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн руб. в год. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что снижение порога необходимо для борьбы с незаконными схемами минимизации налогов и дробления бизнеса.