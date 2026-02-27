Суд назначил дату по делу бывшего «народного губернатора» Донецка

Павел Губарев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Таганский районный суд Москвы назначил на 11 марта 2026 года рассмотрение административного дела, предположительно, в отношении общественного деятеля Павла Губарева. Ему вменяют дискредитацию Вооруженных сил России, об этом свидетельствуют материалы суда, которые есть в распоряжении «РИА Новости».

Заседание состоится в 12:50. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России), которая предусматривает для граждан штраф до 50 тыс. руб.

В суд поступил протокол в отношении Губарева П. Ю., инициалы которого совпадают с данными бывшего «народного губернатора» Донецкой области 18 февраля. Сам Губарев тогда заявил, что ему неизвестно о деталях дела, поскольку он не видел документов, но подтвердил совпадение фамилии и инициалов. Он предположил, что причиной могли стать его публикации.

В 2014 году Павел Губарев был одним из лидеров донбасского ополчения. В марте того же года его избрали «народным губернатором» на митинге в Донецке, но в последующем правительстве ДНР не занимал никакой должности. Позже Губарев вернулся в Россию, а после начала военной операции на Украине вступил в войска рядовым.

В 2023 году Губарева задерживали у здания Мещанского суда Москвы во время одиночного пикета в поддержку задержанного бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). В следующем году экс-министр обороны ДНР был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму.