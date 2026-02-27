 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Сенатор США извинилась перед премьером Дании за слова Грэма о Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Элисса Слоткин
Элисса Слоткин (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Представитель Демократической партии, сенатор США Элисса Слоткин извинилась перед премьер-министром Дании Метте Фредериксен за высказывания американского сенатора Линдси Грэма о «маленькой леди». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на полученное письмо.

По данным издания, конфликт произошел во время закрытой встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей 13-15 февраля. Грэм задал вопрос Фредериксен: «Какая разница, кому принадлежит Гренландия?». Затем сенатор США назвал премьер-министра Дании «маленькой леди».

В письме Слоткин извинилась за слова Грэма и выразила несогласие с замечаниями, сделанные в адрес Фредериксен. «Поведение нашей делегации не отражало моих взглядов относительно нашего союза», — написала она.

В ответе на запрос Politico Грэм заявил, что ему «плевать, кому принадлежит Гренландия». Он добавил, что в отношении Гренландии его беспокоит желание президента США Дональда Трампа укрепить остров для усиления обороны НАТО в Арктике, а реакция европейских стран и властей Гренландии, по его мнению, «упустила из виду общую картину».

Дания перебросила в Гренландию дополнительные силы
Политика
Фото:Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно поднимал тему установления контроля США над Гренландией. В начале февраля он пошутил, что остров может стать 52-м штатом.

Позднее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интерес Вашингтона к острову связан прежде всего с вопросами национальной безопасности, а не с разработкой ее месторождений редкоземельных металлов или энергоресурсов.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Гренландия Линдси Грэм Метте Фредериксен Мюнхенская конференция по безопасности
Линдси Грэм фото
Линдси Грэм
политик, сенатор
9 июля 1955 года
