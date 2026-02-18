В Вашингтоне объяснили интерес США к Гренландии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Интерес Вашингтона к Гренландии связан прежде всего с вопросами национальной безопасности, а не с разработкой ее месторождений редкоземельных металлов или энергоресурсов, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg.

«У нас есть множество мест, чтобы добывать редкоземельные металлы, нефть и газ. Это могло бы улучшить жизнь гренландцев, а наш интерес — национальная безопасность», — заявил Райт на конференции в Париже, организованной Французским институтом международных отношений.

Райт также отметил, что в последнее время администрация США уделяет меньше внимания добыче редкоземельных металлов и больше — их переработке.

В начале второго президентского срока Дональда Трампа его администрация, по словам Райта, добивалась соглашений по поставкам минералов, включая Гренландию и Украину, чтобы снизить зависимость от Китая — крупнейшего поставщика критически важных минералов, используемых в электронике, зеленых технологиях и оборонных системах.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно поднимал тему установления контроля США над Гренландией. Свои заявления он увязывал с задачами национальной безопасности и допускал, что для достижения цели может быть использован силовой сценарий.

На этом фоне 17 января республиканец объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из восьми европейских стран до достижения соглашения о приобретении Гренландии, а с 1 июня тариф планировалось повысить до 25%. Европейские столицы тогда выступили с совместным заявлением с критикой решения Вашингтона.

Позднее Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, в центре которых были вопросы безопасности Гренландии и Арктики. По словам американского президента, стороны «заложили основу» для будущего соглашения по острову. Впоследствии Трамп отказался от идеи введения пошлин против европейских стран, а в выступлении в Давосе заявил, что США не рассматривают силовой вариант приобретения Гренландии. В начале февраля республиканец заявил о достигнутом по многим вопросам согласии на переговорах с ЕС по Гренландии