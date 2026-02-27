 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
Клинтон обвинила республиканцев в абсурдизации слушаний по делу Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила членов республиканской партии, проводивших слушания по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в непрофессионализме. Об этом она заявила в разговоре с журналистами после закрытого заседания Палаты представителей.

По словам Клинтон, республиканцы не задали ни одного вопроса про финансиста или его соратницу Гислейн Максвелл, но под конец начали расспрашивать ее про НЛО и «Пиццагейт» — теорию, согласно которой влиятельные сторонники Клинтон связаны с тайной организацией педофилов.

«Мне показалось, что они задавали буквально одни и те же вопросы снова и снова, что показалось мне не очень продуктивным. И затем, как я сказала в конце, были и другие вопросы, которые совершенно не относились к теме», — сказала она.

Клинтон призвала вызвать на допрос Трампа из-за его связи с Эпштейном
Политика
Хиллари Клинтон

Клинтон заявила, что ни она, ни ее муж Билл Клинтон, бывший президент США, ничего не знали о преступлениях финансиста.

На некоторых фотографиях, опубликованных в рамках расследования по делу Эпштейна, Билл Клинтон был запечатлен в компании молодых девушек со скрытыми лицами, а на одной из фотографий, сделанной в Брунее, он плавал в крытом бассейне с Максвелл и еще одной женщиной, чье лицо также скрыто.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Билл Клинтон Хиллари Клинтон Джеффри Эпштейн США республиканцы
Хиллари Клинтон фото
Хиллари Клинтон
политик
26 октября 1947 года
