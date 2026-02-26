Клинтон призвала вызвать на допрос Трампа из-за его связи с Эпштейном

Хиллари Клинтон сказала, что конгрессу стоит допрашивать не их семью, а Трампа, чтобы пролить свет на тысячи упоминаний президента в файлах Эпштейна. На опубликованных фото Билл Клинтон был запечатлен в компании девушек

Хиллари Клинтон (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в комитете по надзору Палаты представителей конгресса, что не знала о преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл, и дала понять, что вопросы о связях с Эпштейном следует адресовать действующему президенту США Дональду Трампу.

«Если бы этот комитет действительно хотел узнать правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он бы не полагался на болтовню в прессе, чтобы получить от нынешнего президента ответы о его причастности. Он бы напрямую спросил его под присягой о десятках тысяч упоминаний его имени в документах Эпштейна», — сказала Клинтон во вступительном слове, опубликованном в ее аккаунте в X.

Клинтон выступает перед конгрессом в рамках расследования преступлений Эпштейна, которое проводит комитет по надзору Палаты представителей. Это первый случай, когда бывший президент США вынужден давать показания Конгрессу: вместе с Хиллари Клинтон на слушания вызван и ее супруг — экс-президент Билл Клинтон. В пятницу, 27 февраля, члены комитета с ним встретятся, сообщает NBC.

Председатель комитета по надзору Джеймс Комер, республиканец от штата Кентукки, говорил, допросы пройдут в закрытом режиме. При этом Хиллари Клинтон заявила, что хочет сделать открытыми слушания во время дачи показаний.

Чета Клинтон должна была дать показания перед Конгрессом в январе этого года, однако супруги не сделали этого. Тогда комитет Палаты представителей проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение к парламенту и неявку на дачу показаний после выдачи повесток. Клинтоны назвали выданные им повестки «недействительными и юридически не исполнимыми».

В начале февраля пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья заявил, что супруги согласились дать показания.

19 декабря 2025 года Министерство юстиции США обнародовало оставшиеся материалы федерального расследования по делу Эпштейна. Они содержат более 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу финансиста. На некоторых фотографиях Клинтон был запечатлен в компании молодых девушек со скрытыми лицами, а на одной из фотографий, сделанной в Брунее, он плавал в крытом бассейне с Максвелл и еще одной женщиной, чье лицо также скрыто. Клинтоны заявляли, что экс-президент США разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления.