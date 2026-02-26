 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
Клинтон призвала вызвать на допрос Трампа из-за его связи с Эпштейном

Хиллари Клинтон сказала, что Конгрессу следует вызвать на допрос Трампа
Сюжет
Дело Эпштейна
Хиллари Клинтон сказала, что конгрессу стоит допрашивать не их семью, а Трампа, чтобы пролить свет на тысячи упоминаний президента в файлах Эпштейна. На опубликованных фото Билл Клинтон был запечатлен в компании девушек
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в комитете по надзору Палаты представителей конгресса, что не знала о преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл, и дала понять, что вопросы о связях с Эпштейном следует адресовать действующему президенту США Дональду Трампу.

«Если бы этот комитет действительно хотел узнать правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он бы не полагался на болтовню в прессе, чтобы получить от нынешнего президента ответы о его причастности. Он бы напрямую спросил его под присягой о десятках тысяч упоминаний его имени в документах Эпштейна», — сказала Клинтон во вступительном слове, опубликованном в ее аккаунте в X.

Демократы начали расследование о сокрытии данных о Трампе в деле Эпштейна
Политика
Фото:Jonathan Raa / Sipa USA / ТАСС

Клинтон выступает перед конгрессом в рамках расследования преступлений Эпштейна, которое проводит комитет по надзору Палаты представителей. Это первый случай, когда бывший президент США вынужден давать показания Конгрессу: вместе с Хиллари Клинтон на слушания вызван и ее супруг — экс-президент Билл Клинтон. В пятницу, 27 февраля, члены комитета с ним встретятся, сообщает NBC.

Председатель комитета по надзору Джеймс Комер, республиканец от штата Кентукки, говорил, допросы пройдут в закрытом режиме. При этом Хиллари Клинтон заявила, что хочет сделать открытыми слушания во время дачи показаний.

Чета Клинтон должна была дать показания перед Конгрессом в январе этого года, однако супруги не сделали этого. Тогда комитет Палаты представителей проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение к парламенту и неявку на дачу показаний после выдачи повесток. Клинтоны назвали выданные им повестки «недействительными и юридически не исполнимыми».

В начале февраля пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья заявил, что супруги согласились дать показания.

19 декабря 2025 года Министерство юстиции США обнародовало оставшиеся материалы федерального расследования по делу Эпштейна. Они содержат более 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу финансиста. На некоторых фотографиях Клинтон был запечатлен в компании молодых девушек со скрытыми лицами, а на одной из фотографий, сделанной в Брунее, он плавал в крытом бассейне с Максвелл и еще одной женщиной, чье лицо также скрыто. Клинтоны заявляли, что экс-президент США разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Хилари Клинтон Дональд Трамп Джеффри Эпштейн Билл Клинтон обвинения
Хиллари Клинтон фото
Хиллари Клинтон
политик
26 октября 1947 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
