Захарова ответила на заявление Франции о передаче Киеву ядерного оружия

Французское правительство вряд ли стало бы оповещать свое посольство о планах передачи Киеву ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе пресс-конференции.

Так она ответила на заявление французских дипломатов, назвавших «сплошным враньем» публикацию Службы внешней разведки (СВР) о том, что Париж собирается тайно передать Украине атомную или «грязную бомбу». По данным ведомства, в этом также участвует правительство Великобритании.

«Те планы Парижа и Лондона, которые были вскрыты Службой внешней разведки России, вряд ли были известны французскому Посольству. Сомневаюсь, что их посвящают в такие вещи», — сказал она.

По версии СВР, Франция и Великобритания хотят замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины. Ведомство также подчеркнуло, что Берлин «благоразумно отказался» от участия в «авантюре».

«Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — заявило РБК посольство Франции.