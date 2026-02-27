 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова ответила на заявление Франции о передаче Киеву ядерного оружия

Захарова: посольство Франции вряд ли посвящали в планы передачи Украине ЯО
Сюжет
Военная операция на Украине

Французское правительство вряд ли стало бы оповещать свое посольство о планах передачи Киеву ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе пресс-конференции.

Так она ответила на заявление французских дипломатов, назвавших «сплошным враньем» публикацию Службы внешней разведки (СВР) о том, что Париж собирается тайно передать Украине атомную или «грязную бомбу». По данным ведомства, в этом также участвует правительство Великобритании.

«Те планы Парижа и Лондона, которые были вскрыты Службой внешней разведки России, вряд ли были известны французскому Посольству. Сомневаюсь, что их посвящают в такие вещи», — сказал она.

Франция ответила на данные о подготовке передачи ядерного оружия Киеву
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

По версии СВР, Франция и Великобритания хотят замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины. Ведомство также подчеркнуло, что Берлин «благоразумно отказался» от участия в «авантюре».

«Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — заявило РБК посольство Франции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Мария Захарова Украина Франция ядерное оружие
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Дума одобрила обращение из-за опасений насчет ядерного оружия для Украины
Политика
Кремль выразил надежду на препятствие планам по ядерной бомбе для Киева
Политика
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Появились кадры с найденной после пропажи девятилетней девочкой Общество, 03:55
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане Политика, 03:43
TOLONews узнал, что в Афганистане сбили пакистанский самолет Политика, 03:25
Захарова ответила на заявление Франции о передаче Киеву ядерного оружия Политика, 03:11
Силы ПВО сбили над Московским регионом еще два дрона Политика, 02:52
Жительница Белгородской области предложила губернатору купить ее дом Мнение, 02:29
МВФ одобрил Украине кредит на $8,1 млрд Политика, 02:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций Общество, 02:04
НАБУ вернуло Тимошенко изъятые при обыске деньги Политика, 01:40
Warner Bros. назвала более выгодную по сравнению с Netflix сделку Технологии и медиа, 01:33
В столице Афганистана прозвучал сильный взрыв Политика, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника Политика, 00:55
WSJ сообщила, что Иран отверг ключевые требования США по ядерной сделке Политика, 00:52