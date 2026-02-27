Россияне смогут показывать электронный паспорт в клиниках и салонах связи

Россияне смогут предъявлять паспорт через Госуслуги в больницах и салонах связи

Россияне с 27 февраля могут подтверждать свою личность в больницах и салонах связи с помощью электронного паспорта на портале «Госуслуги». Об этом говорится в постановлении правительства, сообщало «РИА Новости».

С этого дня стартовал четвертый этап реализации указа президента Владимира Путина о «цифровом паспорте».

Теперь граждане смогут предъявлять «цифровой паспорт» оператору связи для оказания услуг связи, а также для подтверждения личности в частных медицинских клиниках, но при условии, что гражданин уже состоит на персонифицированном учете в этой организации.

Указ о «цифровом паспорте» Путин подписал в сентябре 2023 года. Электронная версия документа на «Госуслугах» представляет собой QR-код и фотографию, в отдельных случаях при предъявлении требуется также получить одноразовый числовой пароль.

Минцифры отметило, что цифровая форма не станет заменой оригиналу, прекращать выпуск бумажных документов не планируется.