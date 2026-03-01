В России разрешили увольнять мигрантов при превышении региональных квот

В России работодатели получили право на законных основаниях увольнять мигрантов при введении в регионе ограничений на привлечение иностранной рабочей силы. Соответствующий закон вступил в силу с 1 марта.

Поправки, расширяющие основания для расторжения трудовых договоров с иностранными гражданами, внесены в Трудовой кодекс. Ранее увольнение иностранцев допускалось только на основаниях, установленных федеральными законами, указами президента и постановлениями правительства. Теперь к этому списку добавлены и решения региональных властей.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») пояснял, что за нарушение региональных квот численности иностранных сотрудников работодателям могут назначить штраф в размере от 800 тыс. до 1 млн руб. либо приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.

Квоты на привлечение иностранных работников правительство утвердило в конце ноября 2025 года. Согласно документу, потребность в иностранных работниках, прибывающих в Россию на основании визы, в 2026 году составит 278,9 тыс. человек. Такое же количество квот установлено на выдачу приглашений на въезд для работы и разрешений на трудовую деятельность.

Наибольший приоритет отдан рабочим промышленного и строительного профиля. В частности, предусмотрены квоты для рабочих пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности — 71 088 человек, для работников в сфере строительства — 55 312, для занятых на металлообрабатывающем и машиностроительном производстве — 45 391.