Из какой визовой страны в Россию больше всего едут работать. Инфографика
Китай стал лидером среди стран, для въезда из которых нужна виза и откуда люди приехали в Россию работать. Это следует из данных погранслужбы ФСБ.
Так, за первый–третий кварталы 2025 года в Россию въехали 106 тыс. человек из Китая, которые указали целью въезда работу. На втором месте — Индия (27,2 тыс.). На третьем — Турция (14,7 тыс. человек).
