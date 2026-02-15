Китай среди визовых стран стал лидером по поездкам в Россию для работы

Из какой визовой страны в Россию больше всего едут работать. Инфографика

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Китай стал лидером среди стран, для въезда из которых нужна виза и откуда люди приехали в Россию работать. Это следует из данных погранслужбы ФСБ.

Так, за первый–третий кварталы 2025 года в Россию въехали 106 тыс. человек из Китая, которые указали целью въезда работу. На втором месте — Индия (27,2 тыс.). На третьем — Турция (14,7 тыс. человек).