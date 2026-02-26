 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число сбитых за вечер дронов, летевших на Москву, достигло 23

Сюжет
Военная операция на Украине
Москва
Москва (Фото: Andy Shell / Shutterstock)

На полете к Москве поздно вечером сбили сначала два, а потом еще дважды по четыре дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Общее число беспилотников, сбитых за вечер 26 февраля, составило 23.

Седьмой дрон за день сбили на подлете к Москве
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Москва, как и другие регионы России, регулярно подвергается атакам украинских дронов.

Все четыре аэропорта в Москве вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позже авиагавани возобновили работу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Сергей Собянин атака дронов Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве дронах
Общество
Силы ПВО за ночь сбили 69 беспилотников
Политика
Над Абхазией сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Женевы Политика, 23:15
Кенийца обвинили в вербовке сограждан для участия в боях на Украине Политика, 23:12
Захарова назвала дискриминацией решение ЕС сократить миссию России Политика, 22:57
Число сбитых за вечер дронов, летевших на Москву, достигло 23 Политика, 22:53
«РИА Новости» узнало о состоянии девочки, найденной в Смоленске Общество, 22:49
Зеленский назвал возможное место следующих переговоров с США и Россией Политика, 22:40
Сотрудник МВД пострадал при атаке ВСУ на брянский поселок Политика, 22:39
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим судам в Финском заливе Общество, 22:31
Неизвестные осквернили свастиками бывший концлагерь Дранси близ Парижа Общество, 22:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:04
Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамадана Спорт, 22:03
Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал» Спорт, 21:56
Apple сообщила об одобрении iPhone для работы с секретными данными НАТО Технологии и медиа, 21:56
Глава МИД Омана сообщил о «прогрессе» на переговорах США и Ирана Политика, 21:53