Число сбитых за вечер дронов, летевших на Москву, достигло 23
На полете к Москве поздно вечером сбили сначала два, а потом еще дважды по четыре дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Общее число беспилотников, сбитых за вечер 26 февраля, составило 23.
Москва, как и другие регионы России, регулярно подвергается атакам украинских дронов.
Все четыре аэропорта в Москве вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позже авиагавани возобновили работу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу