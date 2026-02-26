Число сбитых за вечер дронов, летевших на Москву, достигло 23

Москва (Фото: Andy Shell / Shutterstock)

На полете к Москве поздно вечером сбили сначала два, а потом еще дважды по четыре дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Общее число беспилотников, сбитых за вечер 26 февраля, составило 23.

Москва, как и другие регионы России, регулярно подвергается атакам украинских дронов.

Все четыре аэропорта в Москве вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позже авиагавани возобновили работу.