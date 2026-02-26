Глава МИД Омана сообщил о «прогрессе» на переговорах США и Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Бадр Бен Хамад аль-Бусаиди (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Министр иностранных дел Омана аль-Бусаиди сообщил в Х о «значительном прогрессе» на переговорах между США и Ираном.

По его словам, очередной раунд консультаций завершился позитивными результатами.

«Мы возобновим переговоры вскоре после консультаций в столицах соответствующих стран. Обсуждения на техническом уровне состоятся на следующей неделе в Вене», — написал глава МИДа.

Также он добавил, что благодарен всем заинтересованным сторонам за их усилия: переговорщикам, МАГАТЭ и принимающей стороне — правительству Швейцарии.

В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер остались разочарованы итогами утренней встречи с иранской делегацией в Женеве, сообщил журналист Axios Барак Равид в Х со ссылкой на источник. Позднее в этот день стороны завершили третий раунд американо-иранских переговоров.

Переговоры прошли при посредничестве Омана. Иран представлял глава МИДа Аббас Арагчи, который ранее заявлял об «исторической возможности» заключить новое соглашение.

Основной темой переговоров остается ядерная программа Ирана. США настаивают на полном прекращении обогащения урана и вывозе уже накопленных запасов, а также требуют свернуть программу баллистических ракет и прекратить поддержку союзных вооруженных группировок в регионе. Тегеран, в свою очередь, заявляет о праве развивать мирные ядерные технологии.

Предыдущие раунды переговоров состоялись 6 февраля в Маскате и 17 февраля в Женеве. По данным The Wall Street Journal, ранее Иран предлагал временно приостановить обогащение урана, вывезти часть запасов в третью страну и заключить экономические соглашения с США.