Полиция задержала девять человек после конфликта в московском ТЦ
Девять человек задержали и доставили в отделение полиции после драки в торговом центре на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России в мессенджере Max.
Инцидент произошел в четверг, 26 февраля. По информации источника ТАСС, конфликт произошел в ТЦ «Щука» между охранниками и посетителями.
Обстоятельства произошедшего устанавливается, решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности.
В конце января в петербургском супермаркете «Перекресток» в ТРК «Сити Молл» произошла драка между посетителем и охранниками, заподозрившими его в краже продуктов. В ходе конфликта 24-летний уроженец Астраханской области распылил в лица охранников аэрозольное устройство, после чего началась драка.
Посетитель потерял сознание, был госпитализирован и скончался в больнице.
Один из охранников скрылся с места происшествия и объявлен в розыск, трое остальных участников драки — охранники в возрасте 64 и 19 лет и 18-летний уборщик — были задержаны.
Следственный комитет возбудил дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).
