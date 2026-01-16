Участников драки со стрельбой в центре Москвы госпитализировали

Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

После конфликта со стрельбой на улице Большие Каменщики в центре Москвы были госпитализированы четверо молодых людей и 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Инцидент произошел вечером 15 января на улице Большие Каменщики в Таганском районе. Четверо молодых людей ехали в автобусе в сторону станции метро «Таганская». В салоне транспорта они поругались с 17-летним подростком. По информации РЕН ТВ, пассажир сделал компании замечание за непристойное поведение.

Когда автобус прибыл на остановку, подросток достал светошумовой пистолет и несколько раз выстрелил в сторону хулиганов. После этого между молодыми людьми завязалась драка.

«В последующем все участники конфликта были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали участников драки и отвезли их в отдел МВД по Таганскому району. После этого молодых людей госпитализировали. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Таганская межрайонная прокуратура взяла дело на контроль.