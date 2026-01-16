 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Участников драки со стрельбой в центре Москвы госпитализировали

Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

После конфликта со стрельбой на улице Большие Каменщики в центре Москвы были госпитализированы четверо молодых людей и 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Инцидент произошел вечером 15 января на улице Большие Каменщики в Таганском районе. Четверо молодых людей ехали в автобусе в сторону станции метро «Таганская». В салоне транспорта они поругались с 17-летним подростком. По информации РЕН ТВ, пассажир сделал компании замечание за непристойное поведение.

В центре Москвы произошла стрельба
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Когда автобус прибыл на остановку, подросток достал светошумовой пистолет и несколько раз выстрелил в сторону хулиганов. После этого между молодыми людьми завязалась драка.

«В последующем все участники конфликта были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали участников драки и отвезли их в отдел МВД по Таганскому району. После этого молодых людей госпитализировали. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Таганская межрайонная прокуратура взяла дело на контроль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Анастасия Карева
драка стрельба Таганская подросток пострадавшие МВД Москва
Материалы по теме
В подмосковном Подольске произошла массовая драка со стрельбой
Общество
В офисе шерифа в штате Айдахо произошла стрельба
Общество
В Портленде произошла стрельба с участием федерального агента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Взрыв гранаты в центре МВД в Коми связали с действиями преподавателя Общество, 15:54
Экс-замглавы метрополитена Москвы признал вину по коррупционному делу Общество, 15:48
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко Политика, 15:42
Песков призвал прямо назвать инициатора взрыва на «Северных потоках» Политика, 15:41
СК завел дело после жалобы на семью сбежавшей из Ингушетии девушки Общество, 15:39
Боксер Джошуа возобновил тренировки после ДТП со смертельным исходом Спорт, 15:39
Россия потребовала отозвать из суда США иск о царском долге на $225 млрд Финансы, 15:38
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:37
Собянин рассказал о планах по строительству в Москве дорог в 2026 году Недвижимость, 15:33
В Коми отстранили начальника центра подготовки МВД после пожара Общество, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Шевченко и Логинов выиграли спринты на этапе Кубка России по биатлону Спорт, 15:28
СК назвал причину взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре Общество, 15:27
Главу «Куршской косы» отправили под домашний арест Политика, 15:27