Военная операция на Украине⁠,
0

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 13

Сюжет
Военная операция на Украине
Москва
Москва (Фото: Matvey Matygin / Shutterstock)

Отражена атака еще четырех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Всего за вечер 26 февраля число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13.

Седьмой дрон за день сбили на подлете к Москве
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Все четыре аэропорта в Москве вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позже авиагавани возобновили работу.

Москва, как и другие регионы России, регулярно подвергается атакам дронов ВСУ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Минаева
Сергей Собянин атака дронов Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
