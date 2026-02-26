Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 13

Москва (Фото: Matvey Matygin / Shutterstock)

Отражена атака еще четырех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Всего за вечер 26 февраля число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13.

Все четыре аэропорта в Москве вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позже авиагавани возобновили работу.

Москва, как и другие регионы России, регулярно подвергается атакам дронов ВСУ.